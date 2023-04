Πολιτική

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ “μακράς πνοής”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" απαντά σε όλες τις ερωτήσεις.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για τις εκλογές, τις συνεργασίες, το debate, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το κόμμα Κασιδιάρη.

Ξεκινώντας τη συζήτηση για το επίμονο αίτημά του για debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιχειρηματολόγησε διερωτώμενος: «πάντα αυτό δεν γινόταν; Δεν κάθονταν αυτοί που διεκδικούν να γίνουν κυβέρνηση, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συγκρίνει ο κόσμος τα προγράμματά τους;».

Και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι, «φοβάται» να καθίσει ενώπιος ενωπίω μαζί του. «Οι τηλεοπτικές συζητήσεις με έξι υποψήφιους κα κανόνες, είναι λίγο «σούπα». Να γίνει και με τους έξι, να γίνει και με τους δύο. Τι φοβάται ο κ.Μητσοτάκης;».

Αναφορικά με το σενάριο συνεργασιών που ο ίδιος προκρίνει, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ κι εγώ διεκδικούμε από τις εκλογές της απλής αναλογικής ( για πρώτη φορά βγαίνει αυτό που ψηφίζεις, βγαίνει) να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, με βάση προγράμματος.

Εμείς έχουμε απευθύνει πρόταση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25. Για να μιλάμε όμως με πολιτικό ρεαλισμό, αυτό που είναι ρεαλιστικό, είναι να συμφωνήσουμε αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουμε μια κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, μακράς πνοής».

Ερωτηθείς γιατί δεν μπορεί να ισχύσει το ίδιο σενάριο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου, είπε πως «εγώ ζητώ ισχυρή λαϊκή εκλογή. Δεν θα βγαίνουν τα κουκιά αν είμαστε δεύτεροι» και εξήγησε ότι, «στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 33%. Η ΝΔ 39% και το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ήταν 40%».

Καλώντας τα μικρότερα κόμματα «να αναλάβουν τις ευθύνες τους, είπε πως, «το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση με τους 151, αν δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός, θα πρέπει και τα μικρότερα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους» και στην αιτίαση της άρνησης της συνεργασίας που έχουν διατυπώσει με ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τόσο ο κ.Κουτσούμπας, όσο και ο κ.Βαρουφάκης, είπε πως, «η πολιτική έχει και ευθύνη, εκτός αν το ΚΚΕ και ο Βαρουφάκης βγουν και πουν πως, «δεν μας ενδιαφέρει αν ο κ.Μητσοτάκης κυβερνά άλλα τέσσερα χρόνια και να διαλύει τη μεσαία τάξη».

Μίλησε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως, «έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για τα μεγάλα ζητήματα, τα εισοδήματα, τους πλειστηριασμούς, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και στα πλαίσια του ρεαλισμού μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

«Παρτενέρ του Μητσοτάκη ο Βαρουφάκης»

Κατηγόρησε τον Γιάνη Βαρουφάκη ότι, «έχει αποφασίσει να είναι ο παρτενέρ του κ.Μητσοτάκη, όταν για κάποιο λόγο έχει βγάλει ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, τον φόβο που έχει λήξει εδώ και επτά χρόνια. Όσα λέει για το νόμισμα αποτελούν εμμονές, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης».

«Ο κάθε κύριος Βαρουφάκης μέχρι τις εκλογές μπορεί να λέει τις απόψεις του, όμως μετά τις εκλογές πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αν δεν θέλει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, στην οποία δεν μπορεί να βάλει όρους, μπορεί να δείξει την ανοχή του», είπε σχολιάζοντας την άρνηση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Όσο αφορά στις συνεργασίες, είπε πως, «αν θέλουμε να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να συνηθίσουμε τις κυβερνήσεις συνεργασιών», αναγνωρίζοντας ότι, «η συνεργασία είναι εξαιρετικά δύσκολη, γι αυτό ζητώ ισχυρή εντολή. Και στα μικρά κόμματα, αν χρειάζονται έδρες, τα μικρά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Για τα θέματα που θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τρίτο πρόσωπο στη θέση του Πρωθυπουργού, είπε πως «καταλαβαίνω αυτό που κάνει ο Ανδρουλάκης, όμως την επόμενη ημέρα θα είναι καυτή η μπάλα. Όμως ο λαός δε θέλει επαναλαμβανόμενες εκλογές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρεθεί διέξοδο στα προβλήματα του κόσμου. Μπορεί ο Ανδρουλάκης να πει σε ένα κόμμα που έχει πάρει 32% - 34% και να του πει βγες;» και έθεσε το παράδειγμα Σολτς, ο οποίος έγινε καγκελάριος σε κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς κανείς να αμφισβητήσει την πρωτιά του.

Απαντώντας στα σχόλια για «κυβέρνηση ηττημένων» είπε πως «πουθενά δεν σχηματίζουν κυβέρνηση οι ηττημένοι, αλλά οι νικητές. Με την απλή αναλογική, μπορεί να βγει κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγει από το παρασκήνιο».

Ενώ στο ερώτημα αν η πρόσκλησή του αφορά και στην Ελληνική Λύση, ξεκαθάρισε ότι, «η πρόσκλησή μας απευθύνεται στις προοδευτικές δυνάμεις. Αποκλείουμε τη ΝΔ και τον κ.Βελόπουλο, με τον οποίο απέχουν πολύ οι απόψεις μας» και απάντησε σε σχόλιο σχετικά με ενδεχόμενη συνεργασία ΝΔ – Ελληνικής Λύσης ότι, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αρνείται, «είπε πως θα πάρει τη διερευνητική εντολή, άρα από ό,τι φαίνεται είναι ανοιχτός. Φαίνεται πως είναι ανοιχτός στις αποστασίες, η οικογένεια έχει παράδοση. Είπε ότι θέλει κυβέρνηση χρωμάτων», αποδίδοντας το σχόλιο για τις «τερατογενέσεις» στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού όπως είπε, «εξηγείται ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, θέλεις να το αποδώσεις στον άλλον».

«Έτσι όπως φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ανάδελφο, που δε βρίσκει συνεργασίες», σημείωσε, διερωτώμενος «πώς θα κάνει κυβέρνηση με αυτόν που παρακολουθούσε;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκ νέου «διαφάνεια στις δημοσκοπήσεις» με τη δημοσιοποίηση των πρωτογενών αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας ότι, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, οι προβλέψεις έπεσαν «έξω» και σχολιάζοντας τα προς ώρας αποτελέσματά τος, είπε πως, «την αγωνία δεν την έχω εγώ, αλλά αυτοί που βγάζουν τις μετρήσεις. Πιστεύω ένα πράγμα που λέει η απλή λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσε είχε μεγάλη φθορά κι έχασε με 3,5%. Τώρα θα το δούμε αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα έχει φθορά με τον Μητσοτάκη να κυβερνά και να έχει απαυδήσει ο κόσμος».

Σημείωσε ωστόσο ότι, «οι πολίτες δεν θα προσέλθουν στις κάλπες έχοντας στο νου τους τις δημοσκοπήσεις».

«Την ακροδεξιά δεν τη νικάς με διατάγματα»

«Εμείς λέγαμε ότι ο τρόπος που πάει νομοθετικά να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, δεν είναι ενδεδειγμένος», είπε για το «μπλοκο» στο κόμμα Κασιδιάρη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, «δεν μπορεί τρία χρόνια να τον αφήνεις να κάνει προεκλογική καμπάνια μέσα από τη φυλακή και λίγο πριν από τις εκλογές να του απαγορεύεις».

Και συνέχισε λέγοντας πως η κυβέρνηση λειτούργησε έτσι, «όσο δεν έβλεπε ως εκλογικό κίνδυνο αφαίμαξης τον Κασιδιάρη, τον είδε τώρα».

Εκτίμησε ότι δίνεται χώρος στον καταδικασμένο Κασιδιάρη με τον τρόπο που τώρα χειρίζεται το θέμα και διατύπωσε την άποψη ότι, «εμείς πιστεύουμε ότι την Ακροδεξιά δεν την νικάς με διατάγματα, αλλά με πολιτικές, καθημερινές μάχες και κυρίως μην υιοθετώντας την ρητορική της», αναφερόμενος κυρίως στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Στο ζήτημα του φράχτη στον Έβρο και σε σχετικό ερώτημα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να τον γκρεμίσει, απάντησε αρνητικά. «Δεν θα τον γκρεμίσουμε, λύνει προβλήματα, αλλά δεν θα τον αναγάγουμε σε βασική μας πολιτική λύση, γιατί δεν είναι.

Ο φράχτης δεν στήνεται στα σύνορά μας, αλλά στο έδαφός μας. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε την κατασκευή του, όμως δεν λύνεται έτσι το μεταναστευτικό. Πρέπει να υπάρχουν κι άλλες δίοδοι. Να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή πολιτική αλλαγής, να μην σηκώνουν όλο το βάρος οι χώρες υποδοχής. Να ενταχθούν οι μετανάστες, να λυθεί το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού στον πρωτογενή τομέα».

Βλέπουμε τον Αντετοκούνμπο και συγκινούμαστε, όμως αν είχαμε άλλη πολιτική ένταξης, σε 15 χρόνια θα είχαμε Έλληνες», κατέληξε για το σχέδιο της μεταναστευτικής πολιτικής.

«Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας»

«Κυβερνήσαμε στην πιο δύσκολη στιγμή, με μια οικονομία χρεωκοπημένη, κι είχαμε την υποχρέωση να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που δεν παραδώσαμε χάος», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην εποχή της διακύβερνήσης του.

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, σημείωσε ότι, «ήμουν αυτός που κατηγορήθηκε από εσάς- τους δημοσιογράφους – ότι έκανα κωλοτούμπα. Όμως εγώ το 2015 είχα στο μυαλό μου να τιμήσω μέχρι τέλους μια εντολή που είχα από τον ελληνικό λαό. Πήγαμε σε εκλογές το 2015, δεν κορόιδεψα κανέναν. Έφτασα και ξεπέρασα τα όριά μου. Και τότε οι αντίπαλοί μου έλεγαν «βάστα Γερούν». Ανανεώθηκε η στήριξη του ελληνικού λαού στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση κατάφερε, με κόστος χωρίς αμφιβολία, να βγάλει τη χώρα από το χάος.

Δεν είχαμε την εμπειρία που ίσως θα μας απέτρεπε από το να κάνουμε κάποια λάθη. Τώρα ξέρουμε. Τώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα».

Κατηγόρησε εκ νέου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι, «προσπάθησε να ντυθεί ΣΥΡΙΖΑ». «Μια φορά υποκλοπέας, για πάντα υποκλοπέας», σχολίασε και αναφερόμενος στην υπόσχεση του Πρωθυπουργού για μισθό 1500 ευρώ είπε ότι, αυτή δόθηκε ενώ «ο ΟΟΑΣΑ που είπε ότι, η Ελλάδα είναι η 4η χώρα στο μέσο εισόδημα».

Και στο σχόλιο της Μαρίας Αναστασοπούλου ότι, δεν ήταν και η πιο εύκολη τετραετία, είπε: «Να σπάσουμε το ρόδι στις 21 Μάη, να μη μας βρουν άλλα δεινά».

«Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών»

Περιγράφοντας τις βασικές Αρχές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών» και εξήγησε ότι:

Όταν αναφέρεται σε αύξηση μισθών μιλά για «ξεπάγωμα τριετιών, θέσπιση αυτόματης αναπροσαρμογής ανάλογα με την ανάπτυξη. Αύξηση 10% στους μισθούς στο Δημόσιο. Επαναφορά της 13ης σύνταξης . Αποκατάσταση της προσωπική διαφορά και αυξήσεις στις συντάξεις».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, σημειώνοντας ότι, θα μειωθούν οι έμμεσοι φόροι. «Θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στα προϊόντα διατροφής στο 6% και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο χαμηλότερο που μας επιτρέπει η ΕΕ» και σε ερώτημα για το πού θα βρεθούν τα χρήματα είπε πως, «θα βρούμε τα λεφτά από την αισχροκέρδεια, δεν θα ζει ο κόσμος με κουπόνια, θα ζει ο κόσμος με χαμηλότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα και στο βενζινάδικο».

Σημείωσε επίσης ότι, δεν είναι κατά των επιδομάτων. «Είναι αναγκαίο να υπάρχουν επιδόματα σε ειδικές κατηγορίες. Για να πολεμήσουμε τις ανισότητες, θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις»,είπε σχετικά.

Κληθείς να σχολιάσει το σχόλιο ότι οι μειώσεις που αναφέρει δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή είπε πως, «για να φτάσουν στον καταναλωτή, χρειάζεται να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σχέδιο ανακατανομής εισοδήματος. Θέλεις να δίνεις επιδοτήσεις, για να κρατά τα κέρδη της η εταιρεία». Υπογράμμισε δε ότι, «το 51% της ΔΕΗ θα επιστρέψει στο Δημόσιο».

Στο ζήτημα της ρύθμισης των χρεών είπε ότι, «700.000 ακίνητα έχουν περάσει στα funds. Το σχέδιο είναι ένα τσουνάμι πλειστηριασμών μετά τις εκλογές.

Παρουσιάσαμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για να λύσουμε το πρόβλημα. Λέμε στα funds ‘δεν θα έχετε αισχροκέρδεια και υπερκέρδη’. Και θα έρθει το Κράτος να συνεισφέρει για την αποπληρωμή των χρεών».

Κατέληξε σε κάλεσμα των νέων στην κάλπη, λέγοντας πως «οι εκλογές είναι η γιορτή της Δημοκρατίας και το μήνυμα στους νέους είναι να πάνε στην κάλπη, ό,τι κι αν ψηφίσουν».





Ειδήσεις σήμερα:

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Ελασσόνα: Μαχαίρωσε τον φίλο του για τα μάτια μιας γυναίκας

Θοδωρής Αγγελόπουλος: Ο διεθνής σκηνοθέτης με τις σημαντικές διακρίσεις