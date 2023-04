Πολιτική

Μιχαηλίδου: Επίθεση “Ρουβίκωνα” στο πολιτικό της γραφείο (εικόνες)

"Ντου" στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αναρχική ομάδα "Ρουβίκωνας". Η ανάρτησής της στα social media.

Παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνας Μιχαηλίδου στον Πειραιά , πραγματοποίησε η αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας»

Ειδικότερα, το βράδυ της Πέμπτης μέλη του Ρουβίκωνα πήγαν στον Πειραιά και έγραψαν συνθήματα στην είσoδο του πολιτικού γραφείου της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Το περιστατικό γνωστοποίησε η Δόμνα Μιχαηλίδου με ανάρτησή της στα social media ανεβάζοντας και τη σχετική φωτογραφία. «Οι φασίστες δεν με φοβίζουν ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά αλλού στην Ελλάδα».

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία στην οποί μεταξύ άλλων αναφέρει πως "είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο της Δόμνας Μιχαηλίδου είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων. Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους."

