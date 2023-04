Αθλητικά

ΑΕΚ - Περιστέρι: Στα ημιτελικά με Παναθηναϊκό η ομάδα του Σπανούλη

Πενήντα λεπτά χρειάστηκε το Περιστέρι bwin για να λυγίσει την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια, να γράψει το 2-0 και να κλείσει ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της Basket League.

Το Περιστέρι «σκούπισε» τη σειρά με την ΑΕΚ (2-0) στην Α' φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για να πάρει την πρόκριση, όμως, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπρεπε να... ματώσει για 50 λεπτά στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, καθώς το τελικό 113-99 γράφτηκε στην δεύτερη παράταση (87-87κ.α, 96-96 α' παρ.).

Κορυφαίοι των νικητών οι Μάρκους Ντένμον και Σιλβέιν Φρανσίσκο με 26 και 22 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Κένι Γουίλιαμς (27π.) και Μπρίντον Λεμάρ (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 41-54, 68-75, 87-87 (κ.α), 96-96 (α' παρ.), 99-113 (β' παρ.)

Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο παρκέ και στο 3ο λεπτό του αγώνα ξέφυγε με +6 (5-11), πριν η ΑΕΚ αντιδράσει και με σερί 12-0 προσπεράσει με +9 (25-16) στο 8΄ και κρατήσει τη διαφορά μέχρι το τέλος της περιόδου (27-18). Με το Περιστέρι, όμως, να ενεργοποιεί την άμυνα και να αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγικότητα του, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο δεύτερο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 14-36(!), παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (41-54).

Η ΑΕΚ προσπάθησε επιστρέψει, μείωσε στους 4 στο 28΄ (66-70), αλλά μέχρι εκεί... Ο Χουγκάζ συνδέθηκε από τα 6,75, ενώ ακολούθησε λάθος της Ένωσης που κατέληξε σε καλάθι του Χάμερ, κρατώντας το Περιστέρι σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (68-75). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε να οδεύει με άνεση στο «σκούπισμα» και στο 38΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 79-86, πριν η ΑΕΚ επιχειρήσει νέο... σπριντ και μειώσει σε 85-86 στα 55΄΄ για τη λήξη, δια χειρός Λεμάρ. Ο Ντένμον στήθηκε στη γραμμή των βολών, μετά από φάουλ που κέρδισε, αλλά μετρώντας 1/2 κράτησε ζωντανό το όνειρο της Ένωσης, η οποία είδε τον Φλιώνη να ισοφαρίζει σε 87-87 στα 15΄΄ για τη λήξη. Ο Φρανσίσκο πήρε πάνω του το νικητήριο τρίποντο, αλλά δεν βρήκε στόχο, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Το επιπλέον πεντάλεπτο έδειξε να ανήκει στην ΑΕΚ, με τον Γουίλιαμς να ευστοχεί από τα 6,75 και να κρατάει την Ένωση σε τροχιά ισοφάρισης (95-94 στο 44΄). Ο Ντένμον όμως χάρισε και πάλι το προβάδισμα στο Περιστέρι στα 37΄΄ (95-96), με τον Μίτσελ να μετράει 1/2 βολές, να ισοφαρίζει σε 96-96 και τον Φρανσίσκο να χάνει και πάλι το τρίποντο της νίκης.

Στη δεύτερη παράταση, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν από δυνάμεις, με το Περιστέρι να κυριαρχεί και με επιμέρους σκορ 3-17 (έχοντας μπροστάρη τον Χάμερ) να γράφει το τελικό 99-113 και να προκρίνεται με «sweep» στην τετράδα, όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καντζούρης): Λεμάρ 20 (2), Φλιώνης 6, Γιάνκοβιτς 11 (1), Μάιλς 6 (2), Μίτσελ 16, Κόνιαρης, Ξανθόπουλος 3, Οριόλα 5, Μάντσεν 5, Παπαδάκης, Γουίλιαμς 27 (4).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 12, Φρανσίσκο 22 (5), Ντένμον 26 (4), Κασελάκης 14 (1), Περσίδης 3, Κόλεμαν, Μωραΐτης 5, Πουλιανίτης 7 (1), Χουγκάζ 8 (1), Χάμερ 16.

