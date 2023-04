Αθλητικά

Περιστέρι - ΑΕΚ: νίκη για την ομάδα του Σπανούλη

Tο Περιστέρι επικράτησε της ΑΕΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play off της Basket League.

Καλύτερο, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, το Περιστέρι επικράτησε σήμερα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», της ΑΕΚ με 87-73, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για την πρώτη φάση των πλέι οφ της Basket League, και πήρε το προβάδισμα για την πρόκρισή του στο επόμενο στάδιο της post-season. Το δεύτερο ραντεβού για τις δύο ομάδες είναι στο κλειστό των Λιοσίων, την προσεχή Πέμπτη (27/4).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάρκους Ντένμον (29 πόντοι, οι 18 εκ των οποίων στο πρώτο δεκάλεπτο, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Σιλβέν Φρανσίσκο (15 πόντοι, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίρο Μπίλαν (11 πόντοι, 11 ριμπάουντ). Πάλεψαν για την ΑΕΚ οι Κένι Ουίλιαμς (17 πόντοι, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Δημήτρης Φλιώνης (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 51-41, 64-63, 87-73

Με τους Λεμάρ, Μίτσελ να βρίσκουν στόχο, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Προβάδισμα που... θύμωσε τον Ντένμον, ο οποίος πήρε το Περιστέρι από το... χέρι (18 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο) και του έδωσε τα ηνία στο σκορ στο 5’ με 13-11. Ελάχιστα αργότερα, η Ενωση ισοφάρισε σε 13-13, ο Ντένμον, όμως, με τη βοήθεια του Κόουλμαν, «απάντησαν» με σερί 14-0 και έστειλαν τους γηπεδούχους στο 8’ στο +14 (27-13).

Η τριπλέτα Φλιώνη, Ουίλιαμς, Οριόλα μείωσε για την ΑΕΚ στο 10’ (27-20), στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, εντούτοις, το Περιστέρι ξέφυγε ξανά με +10 (30-20), διαφορά που εκτοξεύθηκε στο 16’ στο +19 (47-28).

Εχοντας κινητήριο μοχλό τον Φλιώνη, η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με επιμέρους σκορ 13-2 μείωσε, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, στους 8 πόντους (49-41) και έκανε την ολική ανατροπή στο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου με το... καυτό χέρι του Ουίλιαμς. Με τον Αμερικανό γκαρντ να «πυροβολεί» ποικιλοτρόπως (12 πόντοι), η Ενωση έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 25’ με +3 (59-56).

Προβάδισμα που εξανέμισε το Περιστέρι στο επόμενο επτάλεπτο. Με τους Ντένμον, Χάμερ, Φρανσίσκο, Μωραϊτη να «εκτελούν», πήρε το προβάδισμα στο 32’ με +7 (70-63), με την ΑΕΚ να δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Πουρσανίδης, Τσολάκος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 11, Φρανσίσκο 15 (1), Ραντάνοφ 6, Ντένμον 29 (4), Κασελάκης 3 (1), Κόουλμαν 6, Μωραϊτης 11 (1), Πουλιανίτης, Χουγκάζ, Χάμερ 6.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Λεμάρ 7 (1), Φλιώνης 17 (2), Γιάνκοβιτς 8, Μάιλς 4, Μίτσελ 4, Κόνιαρης, Ξανθόπουλος, Οριόλα 9 (1), Μάντσεν, Παπαδάκης 7 (1), Ουίλιαμς 17 (3).

