Κόσμος

Αλάσκα: Συντριβή στρατιωτικών ελικοπτέρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί από τη συντριβή των επιθετικών ελικοπτέρων στην Αλάσκα. Δεύτερο ανάλογο δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνες.

Τρεις χειριστές επιθετικών ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν τα αεροσκάφη τους συνετρίβησαν στην κεντρική Αλάσκα καθώς επέστρεφαν από εκπαιδευτική πτήση, ανέφερε αργά το βράδυ της Πέμπτης (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις.

Τα δυο Apache AH-64, με βάση το Φορτ Γουέινραϊτ, «συνετρίβησαν κοντά στο Χίλι, στην Αλάσκα, καθώς επέστρεφαν από εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση της 11ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του αμερικανικού στρατού σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σωστικά συνεργεία «βρίσκονται επί τόπου. Για το συμβάν διενεργείται έρευνα και θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», συνέχιζε η ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα Απάτσι έχουν διμελή πληρώματα, αποτελούμενα από τον πιλότο και τον χειριστή των αισθητήρων και των όπλων.

Δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο αν ο τέταρτος στρατιωτικός τραυματίστηκε ή αν είναι σώος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του στρατού για σχόλια, αλλά δεν απάντησαν αμέσως.

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα του είδους μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Στα τέλη Μαρτίου, εννιά αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν δυο ελικόπτερα Black Hawk του αμερικανικού στρατού συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών γυμνασίων στο Κεντάκι (κεντρικά).

Εξάλλου άλλο ελικόπτερο Μπλακ Χοκ συνετρίβη στα μέσα Φεβρουαρίου στην Αλαμπάμα (νότια), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοντες. Αυτό το τελευταίο ελικόπτερο, που ανήκε στην αεροπορία της Εθνοφρουράς του Τενεσί, εκτελούσε επίσης εκπαιδευτική πτήση κοντά σε αυτοκινητόδρομο και άλλο οδικό άξονα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν ανακοινώθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκρηξη “ισοπέδωσε” καφετέρια (βίντεο)

Κολωνός: 43 κλεμμένοι καταλύτες βρέθηκαν σε αυτοκίνητο

Άλφρεντ Χίτσκοκ: Ο ιστορικός σκηνοθέτης “μετρ του σασπένς”