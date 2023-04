Κοινωνία

“Ηνίοχος 2023”: Μαχητικά στον αττικό ουρανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαχητικά θα περάσουν πάνω από την Αθήνα. Τα ζεύγη και οι ώρες πτήσεων.

Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Ακρόπολη θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου στο πλαίσιο της άσκησης «Ηνίοχος 2023».

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, περίπου στις 12:30 θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις ελληνικών αεροσκαφών Τ-6 και σλοβένικου PC-9 πάνω από την Ακρόπολη.

Περίπου στις 14:30, θα πραγματοποιηθεί διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών ελληνικών F-16, Mirage 2000-5, Rafale και F-4, γαλλικών Rafale, ινδικών Su-30, ιορδανικών F-16, ισπανικών F-18, ιταλικών Tornado και σαουδαραβικών F-15 πάνω από την Ακρόπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

FIBA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 στο Κατάρ

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Καστελλόριζο: Το “ευχαριστώ” του πατέρα του 4χρονου που χειρουργήθηκε στην Τουρκία