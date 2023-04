Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αθώοι για ρατσιστική βία Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Ηλιόπουλος

Τα καταδικασμένα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής αθωώθηκαν για υποκίνηση ρατσιστικής βίας.

Αθώοι κρίθηκαν οι τρεις καταδικασμένοι ως μέλη της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης και Παναγιώτης Ηλιόπουλος από το Γ/ Μονομελές Πλημμελειοδικείο για την κατηγορία της υποκίνησης ρατσιστικής βίας.

Η απόφαση ελήφθη με ανάλογη εισαγγελική πρόταση σύμφωνα με την οποία ακόμη και αν ειπώθηκε η επίμαχη φράση περί "πρακτόρων" και "τουρκικής συνείδησης", δεν εμπίπτει στον ρατσιστικό λόγο καθώς δεν περιέχει φράσεις που παρακινούν σε βία. Η Εισαγγελέας είπε πως οι Μιχαλολιάκος και Ηλιόπουλος δεν συμμετείχαν στην Επιτροπή της Βουλής, μέλος της οποίας ήταν ο Κασιδιάρης, στην οποία κατά την κατηγορία ακούστηκαν από τον Κασιδιάρη οι επίμαχες φράσεις και έτσι ζήτησε απευθείας την απαλλαγή τους.

"Στην επιτροπή αυτή συμμετείχε εκπρόσωπος της κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά που λέγονται για Τούρκους πράκτορες δεν ισχύουν. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μού είχε βάλει ποινή γιατί ήρθα σε αντιπαράθεση με άλλους βουλευτές και όχι με τον συγκεκριμένο μειονοτικό βουλευτή. Ουδέποτε αναφέρθηκα σε εθνοτική καταγωγή ούτε σε εθνική συνείδηση. Αναφέρθηκα μόνο σε δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν" είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης στην απολογία του.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είπε ότι δεν ήταν καν παρών στη συγκεκριμένη επιτροπή. Αντίστοιχα αυτός ήταν ο ισχυρισμός που προέβαλλε και η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Η απόφαση έγινε δεκτή από τους συγκεντρωμένους οπαδούς του Ηλία Κασιδιάρη με χειροκροτήματα.

Η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη Βάσω Πανταζή δήλωσε πως το κόμμα του εντολέα της έχει προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο κατά του κόμματος "Έλληνες" ,που επίσης έχει προσφύγει κατά του «Εθνικού κόμματος Έλληνες» του καταδικασμένου για την Χρυσή Αυγή. Η προσφυγή του Ηλία Κασιδιάρη αφορά την χρήση του Ήλιου της Βεργίνας. Η συνήγορος απαντώντας σε ερώτηση, απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία του κόμματος Κασιδιάρη με αυτά των κκ Κανελόπουλου και Νικολόπουλου.

