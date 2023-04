Οικονομία

Hellenic Train: Έκπτωση σε φοιτητές και νέους για Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Για ποιους ισχύει η έκπτωση και πόσο θα διαρκέσει το μέτρο. Πώς γίνεται η έκδοση των εισιτηρίων.

Έκπτωση 50% σε φοιτητές και νέους έως 25 ετών, για ταξίδια με τα δρομολόγια της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα από 27/04/2023 έως 15/07/2023 ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, θα παρέχεται έκπτωση 50% για τη διευκόλυνση φοιτητών αλλά και νεαρών επιβατών, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 27/04/2023 έως και 15/07/2023 με τα δρομολόγια IC, ICE (και υποκαταστάσεις με λεωφορεία αυτών) στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα και ενδιάμεσους σταθμούς. Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών.

Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται από όλα τα εκδοτήρια της Hellenic Train και τα διαδικτυακά κανάλια πώλησης web & mobile, με την επιλογή «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΑΕΙ-Δ.ΙΕΚ» ή «ΝΕΟΙ 25 -27/4 - 15/7».

