Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΣΥΡΙΖΑ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος

Τι αναφέρεται αναλυτικά στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που δόθηκε στην δημοσιότητα 23 ημέρες πριν απο τις εκλογές.

Το κυβερνητικό του πρόγραμμα έδωσε στη δημοσιότητα, 23 ημέρες πριν απο τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, υπό τον τίτλο “Δικαιοσύνη παντού – Για μια Δημοκρατική Προοδευτική Διακυβέρνηση”.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου,

"Με το πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική αντιτάσσει την εναλλακτική λύση της δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στην πολιτική της ΝΔ. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα τέσσερα χρόνια έχει δημιουργήσει μια αβίωτη πραγματικότητα για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Αύξηση των ανισοτήτων, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, αρνητικά ρεκόρ στην πανδημία, απαξίωση κρίσιμων υποδομών όπως αναδείχτηκε από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν η υπονόμευση του κράτους δικαίου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, η εκτεταμένη διαφθορά και ο αυταρχισμός. Στο επίκεντρο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται η άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων των μισθωτών, η στήριξη του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην Υγεία και την Παιδεία και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου κεντρικό ρόλο έχει η αύξηση των μισθών, η χρηματοδότηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καλεί τους πολίτες να μετατρέψουν το πρόγραμμα του σε εφαρμοσμένη πολιτική με την νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου και την δημοκρατική και προοδευτική διακυβέρνηση της Ελλάδας. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται αφενός στις άμεσες παρεμβάσεις των πρώτων 50 ημερών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αφετέρου στις παρεμβάσεις σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής".

Σε ότι αφορά τα μέτρα που θα υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες 50 ημέρες, εφόσον αναλάβει την διακβέρνηση της χώρας, στο κυβερνητικό πρόγραμμα του αναφέρονται τα εξής, ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών:

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.

Θεσμοθέτηση της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Στον δημόσιο τομέα οι μισθοί θα αυξηθούν άμεσα κατά 10%.

Επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019: πλήρης για συντάξεις έως 500 ευρώ και ποσοστιαία για τα ανώτερα κλιμάκια και χορήγηση της αύξησης του 7,5% για το 2023 σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

Αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για ακίνητα έως 300.000 ευρώ, μέχρι την κατάθεση συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του πτωχευτικού νόμου της ΝΔ και μόνιμων μέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019.

Θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους στον ενεργειακό τομέα στο 5%, με άμεση επίπτωση στις τιμές χονδρεμπορικής και λιανικής.

Φορολόγηση άμεσα των υπερκερδών που έχουν συσσωρευθεί στα ταμεία των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων.

Μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ρεύματος που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ).

Προστασία από τις αποκοπές ρεύματος, ειδικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο) στον χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατάργηση από την καταβολή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%.

Αφαίρεση από τη “διευρυμένη” Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων των αρμοδιοτήτων νερού και απορριμμάτων, επαναφορά των μετοχών των ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ στο Δημόσιο, μείωση του ΦΠΑ στο πόσιμο νερό στο 6% (από 13%) και στην αποχέτευση στο 13% (από 24%).

Διαβάστε όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος:

