Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Πράσινο φως” για δυο C-130 στην Ελλάδα - “Κλειδώνουν” τα F-35

Η Ελλάδα θα λάβει και πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ για να ανανεώσει τα οπλικά της συστήματα.



Την έγκριση για την παροχή στην Ελλάδα δύο μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-130 από το πλεόνασμα του αμερικανικού στρατού έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενώ προχωρά άμεσα και η διαδικασία για την απόκτηση των F-35, των κορυφαίων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς.

Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η συμφωνία αγοράς δυο καινούργιων μεταγωγικών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε σχέση με τα F-35, αναμένεται αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία, να μπει και η τελευταία εκ των τεσσάρων υπογραφών που απαιτούνται στο Κογκρέσο, για να ενεργοποιηθεί η επίσημη διαδικασία. Και μετά να σταλεί από τους Αμερικανούς η επιστολή αποδοχής του αιτήματος και να αρχίσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις με στόχο η Ελλάδα να αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα αεροσκάφη το 2028.



Επίσης, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή παροχής δανείου ή δανειακών εγγυήσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πάνω από 2 δισεκατομμύρια για να ανανεώσει τα οπλικά συστήματά της και σε αυτό το πλαίσιο επανέρχονται οι συζητήσεις για παροχή στην Ουκρανία των S-300 και παράλληλη παραλαβή συστημάτων Patriot.

