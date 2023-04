Αθλητικά

Μαδρίτη: Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς αποκλείστηκαν πρόωρα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του Πέτρος, γνώρισαν την ήττα στο διπλό στη Μαδρίτη.

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν μακριά στη Μαδρίτη, με το ελληνικό δίδυμο να γνωρίζει την ήττα με 2-0 σετ από τους Αρέβαλο-Ροζέρ, Νο4 του ταμπλό.

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς είχαν την ατυχία να πέσουν και πάλι πάνω στους σπεσιαλίστες του διπλού Αρέβαλο-Ροζέρ, πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά και ηττήθηκαν με 2-0 σετ.

Τα αδέρφια Τσιτσιπά έχασαν στις λεπτομέρειες με 6-7, 5-7 και αποχαιρέτησαν πρόωρα το Masters της Μαδρίτης.

Για την ακρίβεια, ο Στέφανος συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο μονό, όπου το Σάββατο (29/4) ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ντομινίκ Τιμ.

