Ουκρανία - σιτηρά: Απίθανη για τη Ρωσία η παράταση της συμφωνίας

Τι αναφέρει η Ρωσία για την συμφωνία.

Η ρωσική κυβέρνηση θεωρεί απίθανη την παράταση της συμφωνίας που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα, παρά την επιστολή που έλαβε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε χθες ότι η επιστολή έφθασε στον πρόεδρο Πούτιν, όμως πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν διαπιστώνει καμιά πρόοδο. Εξήγησε ότι οι ρωσικές βιομηχανίες λιπασμάτων αδυνατούν να εξαγάγουν τα προϊόντα τους.

Η Ρωσία τονίζει πως οι κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τη Δύση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία εμποδίζουν τις εξαγωγές των δικών της σιτηρών, λιπασμάτων και άλλων διατροφικών προϊόντων, επομένως η συμφωνία μένει ανεφάρμοστη. Ο κ. Πούτιν παρότρυνε τον κ. Γκουτέρες να επιδιώξει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα για να μεταφέρονται σιτηρά και λιπάσματα από τη Ρωσία στο εξωτερικό. Είναι αδύνατη η ασφάλιση των πλοίων και η εκτέλεση πληρωμών, καθώς οι περισσότερες ρωσικές τράπεζες αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Τα εμπόδια αυτά, επέμεινε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Πεσκόφ, καθιστούν απίθανη την παράταση της συμφωνίας πέραν της 18ης Μαΐου. Από τη δική τους πλευρά τους οι ουκρανικές αρχές διαμαρτύρονται τις τελευταίες πως αντιμετωπίζουν παρεμπόδιση των πλοίων με σιτηρά που αναχωρούν από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Η Πρωτοβουλία για την Ασφαλή Εξαγωγή Σιτηρών και Τροφίμων από Ουκρανικά Λιμάνια, ή Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα Σιτηρά, ανανεώθηκε, για δεύτερη φορά, τη 19η Μαρτίου. Όμως η Ρωσία επέμεινε η παράταση να έχει διάρκεια 60 ημερών, όχι 120.

Στα μέσα Απριλίου, και ξανά τη Δευτέρα, η Μόσχα απείλησε να τερματίσει τη συμφωνία τη 18η Μαΐου αν δεν εκπληρωθούν οι όροι που θέτει, κυρίως αν δεν υπάρξει άρση των εμποδίων για τις εξαγωγές των δικών της αγροτικών προϊόντων και επανασύνδεση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT της ρωσικής τράπεζας Rosselkhozbank, η οποία ειδικεύεται στις αγροτικές συναλλαγές.

Όταν άρχισε ο πόλεμος, η Ρωσία επέβαλε αποκλεισμό στα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα για μήνες, αποτρέποντας τις εξαγωγές σιτηρών, γεγονός που ήγειρε ανησυχίες για το ξέσπασμα λιμού τόσο στην ίδια την Ουκρανία, όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ουκρανία και η Ρωσία συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εξαγωγείς σιτηρών στον κόσμο: σε αυτές αναλογούσε σχεδόν το ένα τέταρτο των ποσοτήτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη.