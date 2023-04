Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Μπαλάσκας: Το λευκό βαν ανήκει στην σύντροφο του ενός συλληφθέντα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου. Στο στόχαστρο της Αστυνομίας ακόμα δυο άτομα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για την πορεία των ερευνών της αστυνομίας.

"Τα δύο αδέρφια που συνελήφθησαν είναι η άκρη του νήματος από την οποία θα ξετυλιχθεί το κουβάρι των πληρωμένων συμβολαίων στην Ελλάδα" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε πως "από τη στιγμή της σύλληψης οι δύο συλληφθέντες δεν έχουν πει λέξη. Μιλάμε για δύο πολύ σκληρούς κακοποιούς".

Όπως αποκάλυψε "είναι ταυτοποιημένο ότι ο ένας βρισκόταν στη μηχανή και ο άλλος ήταν οδηγός του άσπρου βαν, ιδιοκτησίας της συντρόφου του Αυτός που βρισκόταν στο σκουτεράκι φέρεται πως ήταν αυτός που με 13 σφαίρες - οι δύο στο κεφάλι - τον σκότωσε".

Τέλος ανέφερε πως "γίνεται μεγάλη έρευνα για να μάθουμε ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία".





Η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Αλεξανδροπούλου-Καραϊβάζ μίλησε το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση.

“Το πίστευα. Ήμουν πεπεισμένη από τις επαφές μου με τον διευθυντή του Ανθρωποκτονιών, ότι θα έχει θετική έκβαση με συλλήψεις”, είπε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβά, η οποία ευχαρίστησε την ΕΛΑΣ και ανέφερε ότι της είχαν πει ότι η εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάζ, ήταν θέμα τιμής για της Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΚΚΕ: Μόνο ο λαός σώζει τον λαό (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Καιρός: Σάββατο με τοπικές νεφώσεις και μπόρες