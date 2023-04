Υγεία - Περιβάλλον

Καστελόριζο - τραυματισμός 4χρονου: “Θα μετακομίσουμε στη Ρόδο λόγω έλλειψης ιατρικής περίθαλψης στο νησί” (βίντεο)

Ο πατέρας του παιδιού, Χρήστος Δούλος, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" το πρωί του Σαββάτου.



Η αδυναμία αντιμετώπισης του τραυματισμού του γιου του στο μικρό δάχτυλο από τους αγροτικούς γιατρούς στο Καστελόριζο ανάγκασαν έναν πατέρα να μεταφέρει το παιδί του σε ιδιωτική κλινική στην Τουρκία.

Ο Σταμάτης Ντούλος, το 4χρονο αγοράκι που ζει στο ελληνικό νησί Καστελόριζο , ενώ έπαιζε στο σπίτι του στις 23 Απριλίου, τα δάχτυλά του κόλλησαν στην πόρτα, η οποία έκλεισε γρήγορα λόγω του ανέμου. Το παιδί, του οποίου τα δάχτυλα ήταν σχεδόν σε οριακό σημείο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Η οικογένεια του Σταμάτη, του οποίου η απώλεια αίματος δεν μπορούσε να σταματήσει, ενημερώθηκε ότι η απαραίτητη επέμβαση για την αντικατάσταση των δακτύλων που επρόκειτο να κοπούν δεν μπορούσε να γίνει λόγω απουσίας ειδικού χειρουργού και το παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στη Ρόδο με ελικόπτερο. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, τα τηλέφωνα της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών και των νοσοκομείων της Ρόδου δεν απαντούσαν. Τότε, ο πατέρας Χρήστος Ντούλος αποφάσισε να πάει τον γιο του στο Κας, που συνδέεται με την Αττάλεια, απέναντι από το νησί Καστελόριζο.





Ο πατέρας του παιδιού, Χρήστος Δούλος, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" το πρωί του Σαββάτου και ανέφερε πως "δεν μπορούσα να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει και να κλαίει και για αυτό αποφασίσαμε να περάσουμε απέναντι στο Κας" ενώ όπως επεσήμανε "δεν έχουμε δικαίωμα να μην προσφέρουμε περίθαλψη στο παιδί μας για αυτό σκεφτόμαστε τον επόμενο χειμώνα να φύγουμε από τη νησί".

Ο ίδιος ευχαρίστησε και τους γιατρούς στο ιατρικό κέντρο του νησιού γιατί "έκαναν ότι μπορούσαν", όπως είπε χαρακτηριστικά.

