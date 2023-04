Κοινωνία

Χάλκη: Φορτηγό πλοίο προσάραξε σε νησίδα

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.

Φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας και 17 άτομα πλήρωμα όλοι αλλοδαποί, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αγιοι Θεόδωροι, βορειοανατολικά της Χάλκης.

Μέχρι στιγμής, στο πλοίο, που μεταφέρει 10.000 μετρικούς τόνους λίπασμα, δεν έχει αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων.

Στο σημείο σπεύδουν ένα πλωτό του λιμενικού και ρυμουλκό. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.

