Εκλογές - Μητσοτάκης: To σχέδιο μας είναι μελετημένο, κοστολογημένο και κυρίως ρεαλιστικό

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης, ότι το σχέδιο της ΝΔ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.



«Φίλες και φίλοι, έχω ξεκινήσει αυτή την πορεία σε αυτή την προεκλογική περίοδο και πρόθεσή μου είναι να γυρίσω κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Βλέπετε εμείς δεν αφήνουμε μέρα να πάει χαμένη. Κάποιοι άλλοι κάνουν χαλαρά τριήμερα, εμείς γυρνάμε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, για να μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης. Αλλά κυρίως να μιλήσουμε για το αύριο της πατρίδας μας και για το ποιο τελικά είναι το μεγάλο στοίχημα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Διότι λέμε κάθε φορά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ότι κάθε εκλογή είναι κρίσιμη. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή η εκλογή έχει μία ιδιαίτερη σημασία, μία ιδιαίτερη κρισιμότητα. Για τον απλούστατο λόγο ότι τέσσερα χρόνια μαζί, ενωμένοι, πολιτεία και κοινωνία, καταφέραμε και πετύχαμε πολλά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Ευπάλιο Φωκίδας.

Επίσης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, ενώ μιλώντας για το πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία που παρουσίασε είπε: «Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι μελετημένο, είναι κοστολογημένο, δίνει έμφαση σε όλους τους τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κυρίως, είναι ένα σχέδιο ρεαλιστικό. Το τελευταίο που πρόκειται να κάνω, φίλες και φίλοι, είναι να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας τάξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν. Έχω επενδύσει στην πολιτική αξιοπιστία. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω από τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε υπογράψει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. «Έχουμε αξιοπιστία, διότι αυτά τα οποία σας είπαμε προεκλογικά τα κάναμε. Και έχουμε και την εμπειρία μιας δοκιμασμένης κυβέρνησης. Τέσσερα χρόνια περάσαμε από πολλά, όπως σας είπα. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Και μια χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση» ανέφερε.

«Και απέναντί μας, τι έχουμε ακριβώς; Έχουμε ένα κόμμα και έναν αρχηγό ο οποίος πάνω στην πρεμούρα του να ακουστεί ευχάριστος στους πολίτες, πήρε το προεκλογικό του πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγείλει και το οποίο στοίχιζε 45 δισεκατομμύρια και πρόσθεσε καμιά τριανταριά δισεκατομμύρια ακόμα, για να μας πει ότι θα κάνει τι ακριβώς; Θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα; Θα ξανά οδηγήσει τη χώρα σε νέα μνημόνια; Ποιος μπορεί να πιστέψει πραγματικά σήμερα ότι η ελληνική οικονομία αντέχει ένα πρόγραμμα 70 δισεκατομμυρίων; Γιατί τόσα στοιχίζουν όλα αυτά τα οποία σας τάζει ο κ.Τσίπρας. «'Αρες - μάρες κουκουνάρες», απαντώ εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι, με το τι λέει η αντιπολίτευση. Όμως οι εκλογές είναι σύγκριση. Δύο κόμματα διεκδικούν αυτή τη στιγμή την πρωτιά στις εκλογές. Και δύο είναι οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Ή Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας με ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, τι θα απαντήσουν οι πολίτες και ειδικά οι πολίτες της Δωρίδας στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας και να εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά για την προκοπή όλων σας και όλων μας» πρόσθεσε.

Επιπλέον επανέλαβε ότι παρά το ότι ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κυβέρνηση ηττημένων, δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία λέει. «Εάν τα κουκιά έβγαιναν, κάλλιστα θα μπορούσαν να συνασπιστούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη και της «Δήμητρας», με την ανοχή του ΚΚΕ. Ένας τρόπος υπάρχει να μην γίνει ποτέ αυτό το σενάριο πραγματικότητα: Να είναι πολύ ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Επειδή θα είμαστε ισχυροί, αυτό το σενάριο θα το αποκλείσουμε στην πράξη» είπε.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός συμμετείχε στην εκδήλωση αποκατάστασης του ελαιώνα 'Αμφισσας, ο οποίος επλήγη από πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2022 με συνέπεια την καταστροφή 35.000 ελαιοδέντρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φύτεψε συμβολικά μια ελιά.

Σημειώνεται πως έχει δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του παραδοσιακού ελαιώνα 'Αμφισσας, καθώς και για τη γενικότερη προστασία, ανάδειξη, βιώσιμη ανάπτυξη, ολοκληρωμένη διοίκηση και διαχείριση του ελαιώνα, ως σύνολο.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά κι εγώ εκείνες τις ημέρες, στις αρχές Ιουλίου του περασμένου έτους, όταν η περιοχή σας δοκιμάστηκε από μια πυρκαγιά, τη θλίψη, τη στεναχώρια, την οποία έβλεπα στα μάτια σας για τη μεγάλη οικολογική αλλά και οικονομική καταστροφή που υπέστη ένα τμήμα του πιο ιστορικού, του μεγαλύτερου ενιαίου ελαιώνα της πατρίδα μας. Είχα δεσμευτεί τότε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε ο ελαιώνας να ξαναγίνει, αλλά να ξαναγίνει καλύτερος απ' ό,τι ήταν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε -και να λέμε και τα πράγματα όπως είναι- ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελαιώνα δυστυχώς ήταν παρατημένο, πράγμα το οποίο πάντα μου προκαλούσε κάποια ερωτηματικά. Διότι μιλάμε για έναν ελαιώνα ο οποίος είναι εικονικός, ο οποίος ταυτίζεται με το Δελφικό τοπίο και ο οποίος θα έπρεπε να είναι σημείο αναφοράς και όχι σύμβολο εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «σκεφτήκαμε ότι για να αναλάβουμε μια τέτοια δράση θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι απλά να έρθουμε και να φυτέψουμε κάποιες ελιές αλλά να συστήσουμε καταρχάς έναν νέο φορέα διαχείρισης του ελαιώνα ο οποίος δεν θα αναλάβει μόνο το έργο, το να ξαναφυτέψουμε 30.000 δέντρα, αλλά και το συνολικό δύσκολο έργο της διαχείρισης του ελαιώνα, κοιτάζοντας μπροστά. Με εκπαίδευση νέων αγροτών, με δημιουργία όλων των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης ώστε τα νέα αυτά τα μικρά δενδρύλλια να μπορέσουν να ριζώσουν. Αλλά και σύνδεσης πια του πρωτογενούς μας τομέα με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό, το πώς δηλαδή μετατρέπουμε και τους αγρότες μας σε μικρούς παραγωγούς επιχειρηματίες οι οποίοι αξιοποιούν πλήρως την προστιθέμενη αξία αυτού του καταπληκτικού τοπίου και του μοναδικού προϊόντος που παράγεται εδώ στη γη της 'Αμφισσας».

«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι αυτό το σχέδιό μας το κάναμε πράξη. Πώς το κάναμε πράξη; Δουλεύοντας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' και Α' βαθμού, δουλεύοντας με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ, κ. Γραμματίδη, για όλη την προσφορά σας και τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκαλιάσατε αυτό το έργο. Δουλεύοντας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διότι θέλουμε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία και τεχνογνωσία στη διαχείριση της ελιάς και των προϊόντων της. Και το αποτέλεσμα, πιστεύω, μας έχει εκπλήξει όλους ευχάριστα. Όχι μόνο ως προς τον αριθμό των δέντρων που έχουμε φυτέψει και αυτά τα οποία θα φυτέψουμε από εδώ και στο εξής, αλλά και για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πραγματική αναβίωση του ελαιώνα της 'Αμφισσας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στο Ευπάλιο Φωκίδας :

«Καλημέρα σας. Ευχαριστώ γι΄ αυτή τη θερμή υποδοχή. Σήμερα, εδώ, στο Ευπάλιο, στη Δωρίδα, είναι μία ηλιόλουστη μέρα. Όπως ηλιόλουστη θα είναι και η 21η Μαΐου για την παράταξή μας και για την πατρίδα μας.

Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ η παρουσία σας σήμερα εδώ, μου δίνει δύναμη να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, για να κρατήσουμε σταθερά τη χώρα στην τροχιά της προόδου, της ανάπτυξης, της προκοπής, της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Τώρα, κοιτάξτε εδώ, συνοδεύομαι από πάρα πολλές κυρίες και θέλω να θυμίσω στις κυρίες που έχουμε εδώ, στις γυναίκες που έχουμε μαζί μας, ότι για πρώτη φορά χθες ανακοινώσαμε ένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας με οκτώ γυναίκες και επτά άντρες. Τρεις γυναίκες σε εκλόγιμες θέσεις.

Φίλες και φίλοι, έχω ξεκινήσει αυτή την πορεία σε αυτή την προεκλογική περίοδο και πρόθεσή μου είναι να γυρίσω κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Βλέπετε εμείς δεν αφήνουμε μέρα να πάει χαμένη. Κάποιοι άλλοι κάνουν χαλαρά τριήμερα, εμείς γυρνάμε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, για να μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης. Αλλά κυρίως να μιλήσουμε για το αύριο της πατρίδας μας και για το ποιο τελικά είναι το μεγάλο στοίχημα των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Διότι λέμε κάθε φορά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ότι κάθε εκλογή είναι κρίσιμη. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή η εκλογή έχει μία ιδιαίτερη σημασία, μία ιδιαίτερη κρισιμότητα. Για τον απλούστατο λόγο ότι τέσσερα χρόνια μαζί, ενωμένοι, πολιτεία και κοινωνία, καταφέραμε και πετύχαμε πολλά. Ξεπεράσαμε πρωτοφανείς κρίσεις, κρατήσαμε την κοινωνία όρθια, κρατήσαμε την Ελλάδα ψηλά, βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και ταυτόχρονα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, υλοποιήσαμε και όλες τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις και γι΄ αυτό είμαι εξαιρετικά υπερήφανος.

Το 2019, σας κοίταξα στα μάτια και σας ζήτησα να υπογράψουμε μία συμφωνία αλήθειας. Δεσμεύτηκα απέναντί σας ότι θα μειώσω φόρους και εισφορές, ότι θα στηρίξω την ανάπτυξη, θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας, θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα, θα μετατρέψω την Ελλάδα σ' ένα μεγάλο εργοτάξιο, θα προστατεύσω τα σύνορα της πατρίδος, θα στηρίξω τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και ρωτώ αν υπάρχει έστω και μία από αυτές τις δεσμεύσεις, την οποία δεν κάναμε πράξη. Υλοποιήσαμε στο ακέραιο το προεκλογικό μας πρόγραμμα του 2019. Και ταυτόχρονα διαχειριστήκαμε μία σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις.

Όταν με εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός, τον Ιούλιο του 2019, ούτε εγώ φανταζόμουν, πόσες δυσκολίες θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε. Από την προσφυγική εισβολή στον Έβρο, το Μάρτιο του 2020, μέχρι την κρίση της πανδημίας, από έναν γείτονα ο οποίος μονίμως προκαλούσε προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τώρα, την εισαγόμενη κρίση ακρίβειας, ως αποτέλεσμα του πολέμου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.Κι όμως, φίλες και φίλοι, στηρίξαμε την κοινωνία. Εάν δεν είχαμε δαπανήσει παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να κρατήσουμε την κοινωνία και την οικονομία όρθιες κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, σήμερα θα ήμασταν σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση.

Μπορέσαμε ταυτόχρονα, και απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Θυμάμαι πριν από 18 μήνες, η μεγάλη μας έννοια ήταν τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, οι οποίοι αυξάνονταν συνέχεια. Ήρθαμε, όμως, φορολογήσαμε τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας και μπορέσαμε και επιδοτήσαμε όλους τους λογαριασμούς των νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να συγκρατήσουμε τις τιμές του ρεύματος. Τα κάναμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κρατώντας ταυτόχρονα τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Διότι αν η οικονομία μας δεν αναπτύσσεται γρήγορα, δεν πρόκειται να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Δεν θα βελτιώσουμε τα εισοδήματα, δεν θα περισσεύουν χρήματα για κοινωνική πολιτική, ούτε για την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κι εδώ το γνωρίζουν καλά και ο Δήμαρχος και όλοι οι Δήμαρχοι στη χώρα, ότι ποτέ τα τελευταία σαράντα χρόνια δεν υπήρχαν περισσότεροι πόροι διαθέσιμοι, είτε για την Περιφέρεια, είτε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να γίνουν σημαντικά έργα υποδομής. Από τους βιολογικούς καθαρισμούς που τόσο σημαντικοί είναι εδώ στην περιοχή σας και φυσικά για τη Λίμνη του Μόρνου, μέχρι το σχεδιασμό μεγάλων έργων υποδομής που θα βγάλουν κάθε γωνιά της πατρίδας μας από την απομόνωση. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Τα νέα παιδιά -βλέπω ότι έχετε πολύ νεολαία εδώ στα χωριά σας και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Για να μπορεί να μείνει η νεολαία στα χωριά της και στον τόπο της, χρειάζονται πρώτα και πάνω από όλα καλή εκπαίδευση και μετά καλές δουλειές. Σας ρωτώ σήμερα εάν υπάρχει στη χώρα άλλο κόμμα, το οποίο να έχει ξεκάθαρο σχέδιο, για το πώς μπορούμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Εγώ πριν από τρεις μέρες, σε μια εκδήλωση που κράτησε μιάμιση ώρα -αξίζει να τη δείτε- παρουσίασα το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2027.

Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι μελετημένο, είναι κοστολογημένο, δίνει έμφαση σε όλους τους τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κυρίως, είναι ένα σχέδιο ρεαλιστικό. Το τελευταίο που πρόκειται να κάνω, φίλες και φίλοι, είναι να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας τάξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν. Έχω επενδύσει στην πολιτική αξιοπιστία. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω από τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε υπογράψει.

Αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Πώς θα αυξήσουμε παραπάνω τους μισθούς. Ξέρουμε ποιους φόρους θέλουμε να μειώσουμε, ξέρουμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Και μιας και μου μιλάτε για πρωτογενή τομέα, γιατί είμαι σε μια περιοχή η οποία είναι πρωτίστως αγροτική και μιλάμε για τις σχέσεις μας με την Ευρώπη, ξέρετε, θέλω να σας θυμίσω ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κατάφερε και διαπραγματεύτηκε για τη χώρα ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, χωρίς καμία απώλεια για τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας. Ένα νέο ΕΣΠΑ συνολικά για την Περιφέρεια. Ήταν κάτι πάνω από 190 εκατομμύρια το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς σας και με δικές μας διαπραγματεύσεις το πήγαμε στα 426 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι έργα για όλους. Είναι στην κρίση του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας πως θα τα κατανείμει. Και βέβαια η τεράστια σημασία που αποδίδω στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 δισεκατομμύρια συνολικά για τη χώρα μας. Θα μου πείτε αυτά τα λεφτά, τα βλέπετε;

Όταν τα νέα παιδιά θα πάνε σχολείο του χρόνου, από την Ε' Δημοτικού και μετά, σε κάθε ελληνική τάξη θα υπάρχει και ένας διαδραστικός πίνακας. Αυτά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι για την εκπαίδευση της επόμενης μέρας, για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε το μάθημά μας πιο ουσιαστικό, πιο δημιουργικό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ευρωπαϊκά χρήματα φτάνουν τελικά στους τελικούς τους αποδέκτες.

Σήμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Έχουμε αξιοπιστία, διότι αυτά τα οποία σας είπαμε προεκλογικά τα κάναμε. Και έχουμε και την εμπειρία μιας δοκιμασμένης κυβέρνησης. Τέσσερα χρόνια περάσαμε από πολλά, όπως σας είπα. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Και μια χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Και απέναντί μας, τι έχουμε ακριβώς; Έχουμε ένα κόμμα και έναν αρχηγό ο οποίος πάνω στην πρεμούρα του να ακουστεί ευχάριστος στους πολίτες, πήρε το προεκλογικό του πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγείλει και το οποίο στοίχιζε 45 δισεκατομμύρια και πρόσθεσε καμιά τριανταριά δισεκατομμύρια ακόμα, για να μας πει ότι θα κάνει τι ακριβώς; Θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα; Θα ξανά οδηγήσει τη χώρα σε νέα μνημόνια; Ποιος μπορεί να πιστέψει πραγματικά σήμερα ότι η ελληνική οικονομία αντέχει ένα πρόγραμμα 70 δισεκατομμυρίων; Γιατί τόσα στοιχίζουν όλα αυτά τα οποία σας τάζει ο κ.Τσίπρας. «'Αρες - μάρες κουκουνάρες», απαντώ εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι, φίλες και φίλοι, με το τι λέει η Αντιπολίτευση. Όμως οι εκλογές είναι σύγκριση. Δύο κόμματα διεκδικούν αυτή τη στιγμή την πρωτιά στις εκλογές. Και δύο είναι οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Ή Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρας με ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, τι θα απαντήσουν οι πολίτες και ειδικά οι πολίτες της Δωρίδας στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας και να εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά για την προκοπή όλων σας και όλων μας.

Για μία πατρίδα η οποία είναι πραγματικά ισχυρή. Μία πατρίδα η οποία μπορεί να προχωράει μπροστά με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά.

Θέλω να σας ζητήσω και να ζητήσω ειδικά από τα κομματικά μας στελέχη, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου, να ανταποκριθούμε στις επιταγές της δημοκρατικής διαδικασίας με αυτοπεποίθηση αλλά και με ευπρέπεια. Γιατί επιμένω στην ευπρέπεια; Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κατηγορηθούμε, ότι εμείς βουλιάζουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην τοξικότητα και στον διχασμό. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να το κάνουμε.

Έχουμε έργο το οποίο θέλουμε να προβάλουμε, αλλά κυρίως έχουμε σχέδιο για την επόμενη ημέρα για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε και για το παρόν και για το μέλλον της πατρίδας μας. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα.

Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν για το παρελθόν, διότι θυμίζουν τις ημέρες του 2015 και τις αναζητήσεις που είχαν μαζί με τον κ. Βαρουφάκη και οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Και δεν μπορούν να μιλήσουν για το μέλλον, γιατί πολύ απλά δεν αντιλαμβάνονται πώς η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα.

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για την ουσία των πραγμάτων και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και το πώς μπορούμε να πάμε πραγματικά τη χώρα μπροστά. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στην κρίσιμη κάλπη της 21ης Μαΐου, θα είμαστε εμείς οι μεγάλοι νικητές.

Και θα είμαστε οι νικητές για να κλείσουμε επίσης κάθε χαραμάδα, κάθε πόρτα, κάθε παράθυρο σε ενδεχόμενες «πολιτικές τερατογενέσεις», που μπορούν να προκύψουν από κυβερνήσεις συνεργασίας χωρίς το πρώτο κόμμα.

Θα το ξαναπώ και εδώ. Ακούω τον κ. Τσίπρα να λέει ότι: «δεν με ενδιαφέρει να κάνω κυβέρνηση ηττημένων». Δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία λέει. Εάν τα κουκιά έβγαιναν, κάλλιστα θα μπορούσαν να συνασπιστούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη και της «Δήμητρας», με την ανοχή του ΚΚΕ. Ένας τρόπος υπάρχει να μην γίνει ποτέ αυτό το σενάριο πραγματικότητα: να είναι πολύ ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Επειδή θα είμαστε ισχυροί, αυτό το σενάριο θα το αποκλείσουμε στην πράξη.

Θέλω, λοιπόν, -μισό λεπτό γιατί ακούω την κυρία εδώ η οποία είναι πολύ δραστήρια και μου λέει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και στο οποίο θέλω να απαντήσω. Γιατί ο σκοπός εδώ είναι να κάνουμε και λίγο διαδραστικές συζητήσεις.

Μου λέει: «Μείωσε τον ΦΠΑ». Προσέξτε, λοιπόν. Ο ΦΠΑ μπορεί κάποια στιγμή να μειωθεί, μόνο όμως όταν είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν τινάζει στον αέρα τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επίσης να ξέρετε -και ακούστε το αυτό, επειδή το έχω συζητήσει και με πολλούς ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση- πολλές χώρες οι οποίες δοκίμασαν να μειώσουν τον ΦΠΑ για να συγκρατήσουν τις τιμές -έγινε στην Ισπανία- διαπίστωσαν ότι καμία επίπτωση δεν είχε στον πληθωρισμό επειδή πολύ απλά τα χρήματα έμειναν στους παραγωγούς και στην ίδια την παραγωγική αλυσίδα.

Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι η μείωση του ΦΠΑ έχει αποτέλεσμα στις τελικές τιμές. Γι' αυτό και δεν την επιλέξαμε. Και αντίθετα, επιλέξαμε να στηρίξουμε τους πολίτες, με μία σειρά από εργαλεία -τα ξέρετε και εσείς, νομίζω ότι είχαν το αποτέλεσμά τους- και ταυτόχρονα να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να αποφύγουμε κάθε φαινόμενο αισχροκέρδειας.

Σήμερα ο πληθωρισμός, είναι πραγματικό πρόβλημα -ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα, είναι το κόστος διαβίωσης- είναι χαμηλότερος από ό,τι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ειλικρινά ότι τα χειρότερα ως προς τον πληθωρισμό τα έχουμε δει πίσω.

Εμείς τι κάνουμε; Στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Πώς στηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα; Αυξάνοντας τους μισθούς. 20% αυξήσαμε τον βασικό μισθό, φίλες και φίλοι, 20%. Τον πήραμε στα 650 ευρώ, τον πήγαμε στα 780 ευρω Και μπορεί να πλησιάσει στα 1.000 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μπορεί να πλησιάσει τα 1.000 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Και, βέβαια, μην ξεχνάμε. Μειώσαμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Σας είχα πει ότι θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ 30%, τον μειώσαμε 35%. Σας είχα πει εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στο 9%, τον πήγαμε στο 9%. Σας είχα πει για τους αγρότες -γιατί αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό- ότι θα μειώσω κατά 50% τη φορολογία για τα συνεργατικά σχήματα.

Γιατί θέλουμε οι αγρότες μας να συνεργάζονται. Επιστρέψαμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στους αγρότες.

Κάναμε, με άλλα λόγια, ό,τι μπορούσαμε και ό,τι αντέχαμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν θα σας κοροϊδεύουμε. Θα λέμε την αλήθεια. Η Ελλάδα θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Κι εδώ από τη Δωρίδα, θα στείλετε εσείς το δικό σας μήνυμα, ότι θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές στις εκλογές στις 21 Μαΐου.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εις το επανιδείν. Και δώστε μου την ευκαιρία, να είμαι ξανά πρωθυπουργός. Είμαι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός που επισκέπτεται τον Δήμο σας. Να ξαναείμαι πρωθυπουργός την επόμενη τετραετία, να ξαναέρθουμε εδώ να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη»





