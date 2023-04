Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 - Εθνική Μπάσκετ: Οι αντίπαλοι της στην φάση των ομίλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 έμαθε η εθνική μπάσκετ των ανδρών. Αναλυτικά όλοι οι Όμιλοι.



Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 έμαθε σήμερα, Σάββατο (29/4) η εθνική μπάσκετ των ανδρών, σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση, που ετοίμασε η Παγκόσμια Ομοσπονδία FIBA, στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες. Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη θα βρουν στον δρόμο τους στη φάση των ομίλων τις ΗΠΑ, Ιορδανία και τη Νέα Ζηλανδία, στον 3ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου θα πραγματοποιηθούν στη Mall of Asia Arena, στη Μανίλα.

To Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου σε τρεις χώρες: στις Φιλιππίνες (όπου θα διεξαχθεί και η τελική φάση), την Ιαπωνία και την Ινδονησία.

Στην κλήρωση, στις Φιλιππίνες, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλης Λιόλιος, ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ Ντίνος Σβερκούνος και ο τζένεραλ μάνατζερ της ενικής ανδρών Νίκος Ζήσης.

Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, έφερε το βαρύτιμο τρόπαιο από χρυσό πάνω στη σκηνή, καθώς η κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 Ισπανία το παραδίδει, για να περάσει στον επόμενο, στις 10 Σεπτεμβρίου!

Στο μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής ανέφερε: «Τα προκριματικά έμοιαζαν με... Μαραθώνιο. Κάποιες φορές η πρόκριση κρίθηκε σε μία κατοχή. Περισσότεροι από 1.000 παίκτες πάλεψαν για ένα εισιτήριο και έχουμε 32 ομάδες που είναι ενθουσιασμένες που θα συμμετάσχουν. Η FIBA και οι τρεις συνδιοργανώτριες χώρες έκαναν μεγάλες επενδύσεις για να αποδείξουν ότι όλες οι ομάδες θα έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με το παγκόσμιο μπάσκετ να ανυπομονεί να δει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο να παλεύουν στην διοργάνωση».

Ο πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, Λουίς Σκόλα, ήταν «μαγικός» στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό του 2019 στην Κίνα. Σε ηλικία 39 ετών τότε, οδήγησε την εθνική Αργεντινής στη δεύτερη θέση, σημειώνοντας 135 πόντους και 57 ριμπάουντ στους επτά αγώνες στο δρόμο προς τον τελικό! Ο Σκόλα μαζί με τον... τεράστιο Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν υπεύθυνοι της διενέργειας της κλήρωσης.

Οι οκτώ όμιλοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 έχουν ως εξής:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2023

(ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)

1ος Όμιλος (Mανίλα, Araneta Colisium)

Ανγκόλα

Δομινικανή Δημοκρατία

Φιλιππίνες

Ιταλία

2ος Όμιλος (Mανίλα, Araneta Colisium)

Νότιο Σουδάν

Κίνα

Σερβία

Πουέρτο Ρίκο

3ος Όμιλος (Μανίλα, Mall of Asia Arena)

ΗΠΑ

Ιορδανία

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ζηλανδία

4ος Όμιλος (Μανίλα, Mall of Asia Arena)

Αίγυπτος

Μεξικό

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

5ος Όμιλος (Οκινάουα, Οkinawa Arena)

Γερμανία

Φινλανδία

Αυστραλία

Ιαπωνία

6ος Όμιλος (Οκινάουα, Οkinawa Arena)

Σλοβενία

Γεωργία

Βενεζουέλα

Πράσινο Ακρωτήρι

7ος Όμιλος (Τζακάρτα, Indonesia Arena)

Iράν

Ισπανία

Ακτή Ελεφαντοστού

Βραζιλία

8ος Όμιλος (Τζακάρτα, Indonesia Arena)

Καναδάς

Λετονία

Λίβανος

Γαλλία