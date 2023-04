Ινδία: Νεκροί από διαρροή φυσικού αερίου (εικόνες)

Κόσμος

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά από μία διαρροή φυσικού αερίου στην πόλη Λουντιάνα στην ομόσπονδη πολιτεία του Παντζάμπ που βρίσκεται στα βόρεια της Ινδίας, όπως μετέδωσε σήμερα το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Στην περιοχή του συμβάντος έφτασε μία ομάδα της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που μετέδωσε το ΑΝΙ.

Gas leak at India’s Ludhiana factory kills 9#ARYNews https://t.co/wfJaOtIU1v — ARY NEWS (@ARYNEWSOFFICIAL) April 30, 2023

Σύμφωνα με το ίδιο βίντεο, αστυνομικοί έκαναν περιπολίες φορώντας μάσκες και ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν εκτός μιας περιοχής που έχει ασφαλιστεί.

