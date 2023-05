Αθλητικά

Έτρεξε στο μαραθώνιο και στον τερματισμό έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφο του (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Λολάκος.

Πρόταση γάμου στη σύντροφό του έκανε ένας αθλητής που συμμετείχε στον 17ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος», με τερματισμό την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λολάκο, ο οποίος έτρεξε τη διαδρομή Πέλλα – Θεσσαλονίκη.

Τερμάτισε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας ένα πλακάτ το οποίο έγραφε «Anda Cristina Butnar, will you marry me?».

Αμέσως μετά τον τερματισμό συνάντησε την αγαπημένη του και αφού της έδωσε το μήνυμα, γονάτισε και έβγαλε ένα δαχτυλίδι ζητώντας της να τον παντρευτεί. Ευτυχώς για τον ίδιο, η σύντροφός του δέχτηκε και τον αγκάλιασε.





Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Λολάκος το πρωί της Δευτέρας στο "Καλημέρα Ελλάδα" "είχα κανονίσει το δαχτυλίδι να έρθει στο σπίτι μας και ήταν η σύντροφος μου εκεί. Της ζήτησα να μην το ανοίξει γιατί αποτελούσε κουτί για τον πατέρα μου".

Ο ίδιος ανέφερε πως "σκεφτόμουν ότι έπρεπε να τερματίσω προκειμένου να πραγματοποιήσω την πρόταση αυτή. Είχα άγχος καθώς ακόμη και οι μεγαλύτεροι μαραθωνοδρόμοι ενδεχομένως να μην τερματίσουν κάποια διαδρομή".

Γιατροί και οι δύο. Από τις Σέρρες αυτός, από τη Ρουμανία αυτή, γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν, ζουν στη Θεσσαλονίκη και πλέον θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

