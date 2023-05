Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτομαγιά - Αντιπυρική περίοδος: οι εθελοντές στις επάλξεις (εικόνες)

Τι σημαίνει να είναι κανείς εθελοντής δασοπυροσβέστης; Το δύσκολο έργο των “φρουρών” του Υμηττού.

Της Μαρίας Αρβανίτη

Για κάποιους η Πρωτομαγιά, είναι απεργία, για κάποιους μια αφορμή για εξόρμηση στη φύση η ξεκούραση…

Άλλοι θα φτιάξουν πολυχρωμα στεφάνια από λουλούδια όπως επιτάσσει το έθιμο… Κάποιοι άλλοι όμως, θα βάλουν τις στολές τους, θα ευχηθούν “καλή αντιπυρική” και θα ξεκινήσουν τις βάρδιες στα πυροφυλάκιά τους.

Στους τελευταίους κάποιους, ανήκω κι εγώ, που τυγχάνει να είμαι μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Ηλιούπολης. Οι παρακάτω αράδες, πιθανόν να αφορούν ακόμη πολλές εθελοντικές ομάδες, σε πολλά σημεία της Ελλάδας όμως η εμπειρία μου είναι στην εν λόγω ομάδα που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά να είναι κανείς εθελοντής, στον δύσκολο τομέα της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης;

Το να είναι κανείς εθελοντής, δεν είναι σίγουρα εύκολο από μόνο του. Πολλώ δε μάλλον, όταν τα καλοκαίρια του ξέρει ότι είναι “ταγμένος” τόσο στην προστασία του πρασίνου (τους λίγου αλλά πολίτιμου ιδιαίτερα στην Αττική) όσο και στην άμεση αντιμετώπιση και συνδρομή σε συμβάντα πυρκαγιών.



Κάθε καλοκαίρι, τόσο η Ομάδα μου, όσο και άλλες εθελοντικές ομάδες έχουν έναν στόχο. Να μην αφήσουν ούτε σπιθαμή πρασίνου να κινδυνεύσει και εάν δυστυχώς συμβεί κάτι τέτοιο, να είναι στην απόλυτη ετοιμότητα να συνδράμουν για την άμεση καταστολή του.

Κάθε καλοκαίρι, εμείς οι εθελοντές έχοντας αποκτήσει γνώση, τεχνογνωσία και όλα τα εφόδια που έχουμε λάβει κατά τους προηγούμενους μήνες, είμαστε έτοιμοι να σταθούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή των συμπολιτών μας.

Σκεφτείτε κάθε “μεγάλη” πυρκαγιά που έχει χαραχτεί στη μνήμη σας… Ανατολική Αττική, Πάρνηθα, Πεντέλη, Μάτι, Βαρυμπόμπη και Βίλια, αλλά και Γλυφάδα και Βούλα, είναι μόνο λίγα από αυτά τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε ένα από αυτά, πλάι στο Πυροσβεστικό Σώμα, εθελοντές δασοπυροσβέστες αφήνουν δουλειές, διασκέδαση και οικογένειες και αγαπημένους και έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, πιστοποίηση αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό, “ορμούν στην μάχη”.

Από την 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται και η αντιπυρική περίοδος, καθημερινά, εθελοντές της Ομάδας μας, αφιερώνουν τον χρόνο τους, με μεράκι και αγάπη για τη φύση και τον συμπολίτη, όντας σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν όπου κριθεί απαραίτητο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι εκτός από πυρκαγιές, συνδράμουμε σε παροχές βοηθείας, όπως οι κοπές δέντρων, αναζητήσεις ατόμων, αντλήσεις, τον χειμώνα αποχιονισμούς και πολλά πολλά ακόμη…

Δυστυχώς δεν είναι πάντα αρκετό αυτό. Η κλιματική κρίση, οι συνθήκες και άλλοι παράγοντες, πολλές φορές δυσχεραίνουν το έργο μας. Κάποιες φορές, θα βγούμε νικητές απέναντι στην πύρινη απειλή, κάποιες άλλες, όσο υπεράνθρωπες και να είναι οι προσπάθειές μας όχι…Εκεί σφίγγουμε τα δόντια, αφήνουμε πίσω δάκρυα και κούραση και συνεχίζουμε…

Πολλοί θα παραξενευτούν… “Και εσείς τι κέρδος έχετε” ρωτούν. Το βλέμμα των ανθρώπων που σε νιώθουν να δίνεις το 100% της προσπάθειάς σου, το “ευχαριστώ” από κάποιον άγνωστο, που σε βλέπει να κάνεις τα πάντα για να σώσεις το βιος του, είναι η ανταμοιβή μας.

Δεν υποκαθιστούμε κανέναν. Όπως έχει δείξει άλλωστε η ιστορία, όσο προσωπικό και να έχει η αρμόδια υπηρεσία, όσον αφορά τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, παντα θα χρειάζεται “έξτρα δυνάμεις”.

Εάν λοιπόν, κάποιος θέλει να γίνει εθελοντής και να βοηθήσει πραγματικά, δεν έχει παρά να ενταχθεί σε κάποια από τις εθελοντικές ομάδες που σίγουρα θα υπάρχουν κοντά του. Έτσι, η βοήθεια που θα παρέχει θα είναι ουσιαστική, με ασφάλεια τόσο για τον ίδιο όσο και για εκείνους που επιχειρούν.

Εάν θέλετε να μάθετε για τις δράσεις της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Ηλιούπολης, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ΕΔΩ.

1η Μαΐου λοιπόν… Η ημέρα που το “καλό μήνα” συνοδεύει το “καλή και ήρεμη αντιπυρική περίοδο”. Που με χαμόγελο, άγχος, προσμονή και ελπίδα, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε, ότι όσο περνά από το χέρι μας, θα κάνουμε τα πάντα για να “πάνε όλα καλά”.

Πηγή εικόνων: Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης

