Life

Πρωτομαγιά: Τι συμβολίζει το μαγιάτικο στεφάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε να φτιάχνεται το μαγιάτικο στεφάνι και τι συμβολίζει.

Πρόκειται για ένα έθιμο που πολλοί λατρεύουν να ακολουθούν την Πρωτομαγιά είναι η κατασκευή του μαγιάτικου στεφανιού. Το μαγιάτικο στεφάνι είναι κατασκευή με λουλούδια, έθιμο που γιορτάζεται την ημέρα της Πρωτομαγιάς και συμβολίζει τη γονιμότητα και την εποχή της άνθησης και της δημιουργίας.

Πώς ξεκίνησε να φτιάχνεται το μαγιάτικο στεφάνι

Τα έθιμα και οι δράσεις που συνοδεύουν τη μέρα της Πρωτομαγιάς ξεκινούν από τα βάθη της ανθρώπινης παράδοσης και περνούν από γενιά σε γενιά. Ο Μάιος είναι ο 5ος μήνας του χρόνου που – στην Ελλάδα, τη Ρώμη και μέχρι το Βυζάντιο- ήταν αφιερωμένος στον ετήσιο εορτασμό της θεάς της γονιμότητας και της γεωργίας, Δήμητρας.

Συγκεκριμένα, η κόρη της, Περσεφόνη, που έρχεται από τον Κάτω Κόσμο αυτόν τον μήνα, από τον Άδη-σύζυγό της, ήταν ο λόγος για τη γιορτή των Ανθεστηρίων. Επρόκειτο για μία μεγάλη γιορτή προς τα ιερά όπου είθισται να προσφέρουν άνθη. Και κάπως έτσι ξεκίνησε να φτιάχνεται κάθε χρόνο το μαγιάτικο στεφάνι!

Πρωτομαγιά: Στεφάνι ευτυχίας και καλής τύχης

Σύμφωνα με τη Λαογραφική έρευνα, το μαγιάτικο στεφάνι φτιάχνεται με βέργα από ευλύγιστο και ανθεκτικό ξύλο κληματαριάς ή σύρμα γύρω από το οποίο στηρίζονται τα λουλούδια. Στα νησιά της Μεσογείου την Πρωτομαγιά, φτιάχνουν ένα στεφάνι με λουλούδια συνήθως αγριολούλουδα, μαργαρίτες και πιο σπάνια παπαρούνες. Το μαγιάτικο στεφάνι κρεμιέται έξω από τα σπίτια.

Όλα τα σπίτια, έκτος από εκείνα που έχουν πένθος, φτιάχνουν στεφάνι. Αποτελεί σύμβολο προστασίας, υγείας, ευτυχίας και καλής τύχης. Το στεφάνι θα παραμείνει στο σπίτι μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Στη γιορτή του Αη Γιάννη του Κλείδωνα το ρίχνουν στη φωτιά. Τότε ανάβουν φωτιές σε δρόμους και πλατείες και πηδούν πάνω από τη φωτιά τρεις φορές, τρέχοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας