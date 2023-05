Κόσμος

Ρωσία: Εκρηκτικός μηχανισμός εκτροχίασε αμαξοστοιχία (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το σαμποτάζ στη Ρωσία. Ποιος θεωρείται πιθανός ύποπτος.

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε σήμερα Δευτέρα τον εκτροχιασμό εμπορευματικής αμαξοστοιχίας σε ρωσική περιφέρεια κοντά στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, εν μέσω φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη Ρωσία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από μάρτυρα ο σαμποτέρ ήταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, περίπου 40 ετών, ύψους περίπου 1,70. Είχε μαζί του ένα μαύρο σακίδιο και έκανε ποδήλατο. Η αμαξοστοιχία έχει καταστραφεί.

«Εξερράγη ένας άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός τρένου εμπορευμάτων. Δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το επεισόδιο σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στην πόλη του Μπριάνσκ και την πόλη Ουνέτσα. «Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου. Η κυκλοφορία σ' αυτό το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής έχει διακοπεί», πρόσθεσε ο Μπόγκομαζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, το σημείο του εκτροχιασμού απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η δημόσια εταιρεία των ρωσικών σιδηροδρόμων εξήγησε ότι η μηχανή του τρένου έπιασε φωτιά μετά τον εκτροχιασμό της. «Μονάδες πυροσβεστών βρίσκονται επιτόπου», διευκρίνισε η εταιρεία. Η εταιρεία αναφέρει επίσης πως, εκτός από τη μηχανή του τρένου, έχουν εκτροχιαστεί επτά βαγόνια. Πάντως, προς το παρόν δεν κάνει λόγο για παρουσία εκρηκτικών αλλά αναφέρει ότι το επεισόδιο προκλήθηκε «από την επέμβαση εξωτερικών προσώπων».

Σε φωτογραφίες, που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται βυτιοφόρα βαγόνια να έχουν ανατραπεί και σκούρος γκρι καπνός να ανεβαίνει στον ουρανό στο σημείο του εκτροχιασμού. Η Ρωσία έχει ήδη αντιμετωπίσει ενέργειες σαμποτάζ σε στρατιωτικές βάσεις, σε κέντρα στρατολογίας του στρατού ή ακόμη σε σιδηροδρομικές γραμμές από την αρχή της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Όμως είναι η πρώτη φορά από τότε, που ανακοινώνεται δημόσια ένας τόσο θεαματικός εκτροχιασμός.

Russie / Region de Briansk / Les voies ferrees ont explose . Un train de marchandises a deraille pic.twitter.com/YGsfXlNGuO — RU/UK (@Uk_Eu_Ru) May 1, 2023

Σήμερα μια γραμμή υψηλής τάσης υπέστη επίσης ζημιές από εκρηκτικό μηχανισμό στην περιφέρεια του Λένινγκραντ (βορειοδυτική Ρωσία), ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, υπογραμμίζοντας πως έχει αρχίσει έρευνα για «σαμποτάζ».

Ήδη από τον Απρίλιο, ο επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ έχει κατηγορήσει την Ουκρανία και τους Δυτικούς ότι προσπαθούν να υποκινήσουν τους Ρώσους για να πραγματοποιήσουν σαμποτάζ και ένοπλη εξέγερση.

