Παράξενα

Κακοποίηση αλόγου στην Τζια (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή για την άγρια κακοποίηση αλόγου που κρεμόταν δεμένο σε πλαγιά. Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του αλόγου που βρέθηκε να κρέμεται παστουρωμένο και εξανλτημένο σε πλαγιά στη Τζιά.

Όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, το άλογο κρεμάστηκε εξαντλημένο σε μια πλαγιά στην Τζιά, σε επαρχιακό δρόμο του νησιού και αρχικά διερχόμενοι οδηγοί, οι περισσότεροι τουρίστες, νόμιζαν πως έγινε ατύχημα.

Ωστόσο, όπως εξηγεί σε σχετική ανάρτηση, αποδείχθηκε πως «το ζώο, του οποίου τα πόδια ήταν δεμένα μεταξύ τους και εκείνο δεμένο σε μια ελιά δίπλα σε μια πλαγιά, ψάχνοντας νερό και εξαντλημένο λύγισε και κρεμάστηκε στην πλαγιά».

Το αποτρόπαιο θέαμα, αντίκριζαν άφωνοι διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι ενημέρωσαν φιλοζωική εταιρεία και εκείνη με τη σειρά της την Αστυνομία, με αποτέλεσμα, να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του βασανισμένου ζώου. Πρόκειται για έναν 34χρονο ο οποίος έπεσε στα δίχτυα των Αρχών στις 20:00 της Κυριακής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ. «Ο 34χρονος συνελήφθη στις 20:00, ώρα, μετά από καταγγελία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Α.Τ Κέας, περί ώρα 16:11 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών «ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ» με τη μέθοδο της περίδεσης των ποδιών στην περιοχή Πλαγιά, με συνημμένες φωτογραφίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας