Εργασία: Ποια επαγγέλματα θα “αφανιστούν” την επόμενη 5ετία

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας, με το ένα τέταρτο των θέσεων απασχόλησης να αλλάζει μέχρι το 2027

Μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας πρόκειται να αλλάξει μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ των εργοδοτών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), τον οργανισμό που είναι γνωστός για το ετήσιο φόρουμ που διεξάγει στο Νταβός της Ελβετίας.

Περίπου 69 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και 83 εκατομμύρια θα καταργηθούν μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με αποτέλεσμα μια καθαρή μείωση κατά 2% της τρέχουσας απασχόλησης, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο Future of Jobs (Το μέλλον των θέσεων εργασίας).

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από περίπου 800 εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 11 εκατομμύρια εργαζομένους και χρησιμοποιεί δεδομένα για 673 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση είναι αυτές που προκαλούν τόσο τη δημιουργία όσο και την κατάργηση θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μια σύνοψη της έρευνας.

«Η πρόοδος στη χρήση της τεχνολογίας και η αύξηση της ψηφιοποίησης θα προκαλέσουν σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας», αναφέρεται.

Ταχύτερα θα καταργηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, όπως αυτοί των ταμιών τραπεζών και άλλων υπαλλήλων γραφείου, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.