Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Τέλος ο Λευτέρης Γιοβανίδης από τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Με ανάρτησή του στα social media, Λευτέρης Γιοβανίδης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ως Καλλιτεχνικός Διεθυντής έπειτα από τρία χρόνια.

«Μετά από τρία χρόνια σήμερα ολοκληρώνω την εργασία μου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι που έμαθα πολλά, που το ευχαριστήθηκα, που το πάλεψα και σίγουρα με έκανε καλύτερο. Καταφέραμε, εγώ και οι συνεργάτες μου να κρατήσουμε ενεργό το ΔΘΠ την περίοδο της πανδημίας με διαδικτυακές δράσεις, κατόπιν να προκαλέσουμε μια σειρά συνεργασιών με σημαντικούς καλλιτέχνες, να δημιουργήσουμε το ΠΕΙΡΑΙΑΣ ARTPORT I & II, να αυξήσουμε κατά πολύ τα έσοδα του θεάτρου και τέλος να έχουμε μια νέα σκηνή, την δημιουργία της αγαπημένη μου ΣΚΗΝΗΣ ΩΜΕΓΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο @yiannismoralis που ειλικρινώς με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία ζωής, τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ @ivourakis που ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν συνοδοιπόρος σε όλη αυτή την τριετία, την εντεταλμένη σύμβουλο πολιτισμου Ειρηνη Νταϊφά και φυσικά έναν - έναν όλους τους συνεργάτες μου, τεχνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους, ηθοποιούς, συντελεστές, σκηνοθέτες και παραγωγούς που από την πρώτη μέρα δουλέψαμε σκληρά, ο καθένας από το πόστο του για να εξασφαλίσουμε τα πάντα γι’ αυτό το θέατρο που αγαπάμε. Ως Πειραιώτης το @piraeustheatre είναι στο αίμα μου.

Και να μην ξεχνιόμαστε, μετά τον "Μισάνθρωπο" του Μολιέρου που ολοκληρώνει τις παραστάσεις του στις 4 Ιουνίου, ακολουθούν οι παραστάσεις του σημαντικού @euripides_osmosis με τους "Τιτάνες" 8 - 10 Ιουνίου και φυσικά στην Σκηνή Ωμέγα η παράσταση "Σκηνές από έναν γάμο". Εύχομαι στον επόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή Νίκο Διαμαντή καλή επιτυχία. Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου σύντροφο @xenia_kolaiti για την αμέριστη στήριξή της και να της υποσχεθώ ότι μας περιμένουν πολλές ακόμα περιπέτειες».

Μετά την παραίτηση του Λευτέρη Γιοβανίδη, νέος καλλιτεχνικός Διευθυντής αναλαμβάνει ο Νίκος Διαμαντής.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αναφέρεται:

«Ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής επιστρέφει στο τιμόνι του ιστορικού θεάτρου, μετά την πετυχημένη πενταετή θητεία του την περίοδο 2015-2020 ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής και έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την αναγέννηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και με την παρουσίαση σπουδαίων και επιτυχημένων παραστάσεων».

