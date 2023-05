Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Επιστρέφει στο US Open - Η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στο US Open μετά από δύο χρόνια...

Αίρονται οι κανόνες εμβολιασμού για τους διεθνείς ταξιδιώτες κι ο Τζόκοβιτς επιστρέφει στο US Open

Το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, θα είναι σε θέση ν΄ αγωνιστεί στο εφετινό US Open, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/05) ότι θα τερματίσει στις 11 Μαΐου τους κανόνες εμβολιασμού κατά του COVID-19 για τους διεθνείς ταξιδιώτες.

Ο Τζόκοβιτς, ένας από τους πλέον υψηλού προφίλ αθλητές που δεν έχουν εμβολιαστεί, δε συμμετείχε στο τουρνουά του 2022 λόγω των κανόνων που υπήρχαν. Ο 35χρονος Σέρβος δεν μπόρεσε να εισέλθει σε αμερικανικό έδαφος εφέτος μετά από ανεπιτυχή αίτηση προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λάβει ειδική άδεια συμμετοχής στο Indian Wells και στο Miami Open.

Έχασε και το περυσινό Australian Open και απελάθηκε από τη χώρα λόγω του καθεστώτος του εμβολίου, έχοντας τονίσει επανειλημμένα ότι προτιμά να μην παίζει στα Grand Slam, από το να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Έχει κατακτήσει τρεις φορές φορές το σπουδαίο τουρνουά της Νέας Υόρκης από τους 22 συνολικά τίτλους Grand Slam που μετρά στην τεράστια καριέρα του.

Το εφετινό US Open θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

