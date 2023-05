Τοπικά Νέα

Κρήτη: Πήγε να μαζέψει μούσμουλα και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πένθος "βυθίστηκε" το νησί από τον άδικο χαμό ενός άνδρας. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τραγικό τέλος για έναν 83χρονο άνδρα στα Χανιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άτυχος ηλικιωμένος, στην προσπάθειά του να μαζέψει μούσμουλα, ανέβηκε σε μία σκάλα, από την οποία και έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Συγγενικά του πρόσωπα βρήκαν τον άτυχο ηλικιωμένο και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει για το Κόμμα Κασιδιάρη

“The 2Night Show” - Σβήγκος: Η δήλωση για τη “θηλυκή του πλευρά” και η αποκάλυψη του Αρναούτογλου (βίντεο)

Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός