Δολοφονία Καραϊβάζ – Παυλέα: Το ύψος του συμβολαίου δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο ηθικός αυτουργός

Η δικηγόρος της μητέρας και της αδερφής του Γιώργου Καραϊβάζ στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είναι κάτι που περίμεναν εδώ και δύο χρόνια, σε κάθε γιορτή, το μυαλό τους ήταν εκεί», είπε για τη μητέρα και την αδερφή του Γιώργου Καραϊβάζ η δικηγόρος τους, Ρόη Παυλέα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλημέρα Ελλάδα.

Ερωτηθείσα για το αν της είχε εκμυστηρευτεί κάτι σχετικά με αυτά που έγραφε πριν δολοφονηθεί, η δικηγόρος απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι, «υπήρχε μία δικογραφία για την Greek Mafia, για την οποία είχε κληθεί να καταθέσει» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «οι απαντήσεις υπάρχουν στο bloko.gr».

«Νομίζω ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στο bloko.gr. Στα τελευταία του κομμάτια γράφει ποιος είναι υπεύθυνος για τη νύχτα, για το ποιος συνδέεται με τη μαφία της νύχτας, αλλά και για το ποιος βρίσκεται στο παρακράτος», είπε και διευκρίνισε πως, «ο Γιώργος δεν είχε πει ακόμα ονόματα, αλλιώς θα ζούσε».

Η νομικός σημείωσε σχετικά με τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας ότι, «δεν είναι μόνο αυτός που ζήτησε την εντολή μέσα ή έξω από τις φυλακές.

Λέει για συνδέσεις πολιτικών, στρατιωτικών με ανθρώπους της νύχτας, όχι μόνο για την Greek Mafia».

Στο σχόλιο σχετικά με το αν θα έπρεπε να είχε συνοδεία, απάντησε πως, «δεν φοβόταν, δεν ήθελε προστασία».

Η Ρόη Παυλέα, εκτίμησε επίσης ότι, από το ύψος του «συμβολαίου θανάτου» του Καραϊβάζ «φαίνεται όχι μόνο πόσο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Γιώργος, αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί».

Και κατέληξε λέγοντας πως, «αν υπάρχουν κάποιοι που ασκούν εξουσία, πρέπει να τους μάθουμε. Δεν μπορεί να είναι ένας, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολλοί, είναι οργάνωση».

Ο δικηγόρος της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθας Αλεξανδροπούλου, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως «έχει πολύ μεγάλη διαφορά για αυτός που έδωσε την εντολή και ποιος πλήρωσε για το συμβόλαιο θανάτου», για το οποίο εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το αν το ύψος του ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, όπως ακούγεται.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Στράτος Μαυροειδάκος, από πλευράς του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, υπογράμμισε τη δυσκολία του να «δεθεί» η υπόθεση γύρω από τον ηθικό αυτουργό, καθώς βάσει της εμπειρίας, είναι αδύνατο να «μιλήσουν» οι δύο συλληφθέντες ως εκτελεστές.

