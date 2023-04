Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεκρός 14χρονος μετά από πτώση από το ποδήλατο

Σε τραγωδία κατέληξε η βόλτα με το ποδήλατο ενός αγοριού. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένας 14χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της βόλτας του με το ποδήλατο στο Αγρίνιο.

Χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι όταν κατέβαινε λόφο σε δασικό δρόμο και το ποδήλατό του ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη συνοδεία αστυνομικών που άνοιγε τον δρόμο έως το νοσοκομείο Αγρινίου οι διασώστες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν τον 14χρονο.

Δυστυχώς στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης βεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια ερευνά η Τροχαία Αγρινίου.

Πηγή: agriniopress

