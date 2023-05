Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τι θα δούμε την Τρίτη (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Τρίτης.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν παθαίνουμε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση; Ο γαστρεντερολόγος, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος εξηγεί όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

Θυρεοειδής: Μαθαίνουμε τι είναι μύθος και τι αλήθεια στις παθήσεις του πιο «ύπουλου» αδένα από την ενδοκρινολόγο – διαβητολόγο, Παρασκευή Μεντζελοπούλου. Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς λέει ποια είναι τα «ναι» και τα «όχι» στη διατροφή του θυρεοειδή και η τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή μοιράζεται μαζί μας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν απορρυθμίστηκε ο θυρεοειδής της.

Πώς θα νικήσουμε την κυτταρίτιδα και τη χαλάρωση πριν το καλοκαίρι; Η Έλενα Σκούρα, από την κλινική SKOURAS MED, έχει την απάντηση στο ερώτημα όλων των γυναικών.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου στην ψυχολογία και την υγεία μας είναι πολύ περισσότερες από όσες φανταζόμαστε και η Ελπίδα Γεωργακοπούλου, Συμβουλευτική - Συστημική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια, μάς τις αποκαλύπτει.

