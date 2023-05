Πολιτική

Εκλογές 2023: Αλεξοπούλου – Παπαχριστόπουλος στο δρόμο προς την κάλπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι Χριστίνα Αλεξοπούλου, της Νέας Δημοκρατίας και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΝΤ1.

Στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου βρέθηκαν καλεσμένοι οι Χριστίνα Αλεξοπούλου, υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανατολική Αττική,

Με τον χρόνο για τις εκλογές της 21ης Μαϊου να μετρά αντίστροφα, οι δύο υποψήφιοι, διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Κεντρικό θέμα της συζήτησής τους ήταν το κόμμα Κασιδιάρη και η κοινοβουλευτικής του αντιμετώπιση, ενώ αναφέρθηκαν και στο θέμα των συνεργασιών.





Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Η Τζωρτζίνα δεν έβλεπε - Η οργισμένη αντίδραση του Δασκαλάκη

Κολωνός: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του