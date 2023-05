Οικονομία

“Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”: Οι δικαιούχοι, οι αιτήσεις και τα ποσά

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα.

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» που δίνει τη δυνατότητα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, σε χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες να παράγουν το ρεύμα που χρειάζονται και να εξοικονομούν χρήματα.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% - 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Ταυτόχρονα προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Η υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση https://pvstegi.gov.gr καθώς και η έγκρισή τους γίνονται άμεσα, γρήγορα κι αυτοματοποιημένα, αναφέρει το ΥΠΕΝ, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και της χρήσης των κωδικών TAXISNET. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων με απώτατο όριο το τέλος Ιουνίου 2024.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν παραπάνω από μια αιτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό παρόχων ρεύματος αγροτικής χρήσης που διαθέτουν, καθώς και μια αίτηση για την κατοικία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 238 εκατ. ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται ως εξής:

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και αποκλειστικά για αυτά διατίθεται 45 εκατ. ευρώ

Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000Euro ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000Euro: 100 εκατ. ευρώ

Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000Euro ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000Euro: 63 εκατ. ευρώ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες και αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ

Το φωτοβολταϊκό μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Πιστοί στην ενεργειακή μας πολιτική συνεχίζουμε να δημιουργούμε καινοτόμα προγράμματα, που συμβάλλουν στη σταθερή μείωση των λογαριασμών ρεύματος των πολιτών, αλλά και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Με το πρόγραμμα 'Φωτοβολταϊκά στη Στέγη' κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενεργειακή Δημοκρατία, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους βιώσιμη ενέργεια. Αποτελεί σταθερή απόφασή μας, η πορεία προς την πράσινη μετάβαση να γίνεται με Δικαιοσύνη για όλους».

