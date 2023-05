Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται το βοήθημα

Πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους. Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Στις 12 Μαΐου 2023, στις 18:00, κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21-Επίδομα Παιδιού, όπως, άλλωστε, συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής της 2ης δόσης.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), σε ανακοίνωσή του, η καταβολή της 2ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/, προκειμένου να διαβάσουν τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα παιδιού.

