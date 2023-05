Κοινωνία

Εκλογές 2023: Αναστέλλονται οι δίκες και οι πλειστηριασμοί

Tι προβλέπει η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα

Της Λίας Κοντοπούλου

Με εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 21 Μαΐου 2023:

• Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023.

• Ειδικά για τα πολιτικά – ποινικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών εκκινεί την 17η Μαΐου 2023 και εκτείνεται έως και την 26η Μαΐου 2023.

• Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής.

Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.



Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

• Η διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

• Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για τις 19 και 22 Μαΐου 2023.

