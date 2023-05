Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον γενικό κυβερνήτη της Αυστραλίας (εικόνες)

Το «εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων» επιβεβαιώθηκε κατά την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας, Ντέιβιντ Χάρλεϊ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της ομογένειας ως γέφυρας φιλίας μεταξύ των δύο λαών.

Οι σταθεροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, καθώς και τα περιθώρια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ των δυο κυβερνήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Ντέιβιντ Χάρλεϊ.

