Συνάντηση Σακελλαροπούλου με Χάρλεϊ: Οι Έλληνες της Αυστραλίας ενδυναμώνουν τις διμερείς μας σχέσεις

Οι σταθεροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Γενικού Κυβερνήτη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου καλωσορίζοντας στην Ελλάδα τον Γενικό Κυβερνήτη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η παρουσία του στη χώρα μας θα συμβάλει προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και υπογράμμισε ότι «ο σεβασμός της αξίας της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου με έμφαση και στο δίκαιο της θάλασσας, είναι κοινή παραδοχή για τις χώρες μας και είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι σχέσεις μας»..

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εξοχότατε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι σταθεροί δεσμοί φιλίας των δύο χωρών μας χαρακτηρίζονται και εμπλουτίζονται από παραδοσιακή και μακρά φιλία και ενισχύονται από την παρουσία της ελληνικής ομογένειας, η οποία είναι η δεύτερη σε μέγεθος στην υφήλιο. Οι Έλληνες της Αυστραλίας, με τη δυναμική τους παρουσία στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της φίλης χώρας σας, ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας.

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω και την παρουσία ομογενών Γερουσιαστών και Βουλευτών στην πολιτική ζωή της Αυστραλίας, που προφανώς ενισχύει ακόμη περαιτέρω και ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.

Οι σχέσεις αυτές έχουν κοινή βάση τον σεβασμό και την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και αυτό κατέστη ιδιαίτερα έντονο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τον λόγο αυτόν χαίρομαι που θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να μεταβούμε στη Λήμνο προκειμένου να παραστούμε στην εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων στην εκστρατεία της Καλλίπολης.

Αλλά και πρόσφατα, με τον πόλεμο που μαίνεται στην Ευρώπη, η Ελλάδα και η Αυστραλία ήδη είχαν κοινή αποφασιστική στάση και από την πρώτη στιγμή καταδίκασαν απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και αμφισβητεί τις αξίες της δημοκρατίας, που όλοι υπερασπιζόμαστε. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών μας έχουν δεσμευτεί ότι θα ενισχύουν ακόμη περισσότερο, με κάθε ευκαιρία, τις διμερείς μας σχέσεις, και είμαι βέβαιη ότι η παρουσία σας εδώ θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο σεβασμός της αξίας της δημοκρατίας, του δικαίου διεθνούς με έμφαση και στο δίκαιο της θάλασσας, είναι κοινή παραδοχή για τις χώρες μας και είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι σχέσεις μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε.

DAVID HURLEY: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και πραγματικά μπορώ να υπερθεματίσω σε πολλά από όσα είπατε, σε πολλά από τα μηνύματα που δώσατε.Υπάρχει μια πραγματικά δυνατή σχέση ανάμεσα στις χώρες μας, εγώ στη πόλη που μεγάλωσα, το Wollongong, υπήρχαν πολλοί Έλληνες συμμαθητές μου ή μαθητές που οι οικογένειές τους ήταν από την Ελλάδα. Και πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία που ξεπερνά τις 500.000 σε διάφορες πόλεις, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική, στην πολιτιστική, στην αθλητική ζωή. Όποιον τομέα και αν αναφέρει κανείς, πάντα θα βρει κάποιον ελληνικής καταγωγής να συμμετέχει.

Βεβαίως, η σχέση μας, περιλαμβάνει πολλά επίπεδα. Υπάρχουν οι ανθρώπινοι δεσμοί που μας ενώνουν, αλλά υπάρχει κι ένας βαθύς σεβασμός για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και όλο το νομοθετικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται γύρω από αυτές τις αρχές. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τεθεί αυτό κατά την επίσκεψή μου στη χώρα σας.

Πραγματικά, έχουμε μια κοινή ιστορία, έχουμε πολεμήσει και ξέρετε εμείς δεν μένουμε μόνο στα λόγια, τα τιμάμε αυτά και στην πράξη. Ως εκ τούτου, χαίρομαι πολύ, που αύριο θα μεταβούμε μαζί στη Λήμνο για να τιμήσουμε τις νοσοκόμες, αλλά και τον λαό της Λήμνου, ο οποίος τόσο πολύ βοήθησε την εποχή εκείνη.

Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω έρθει στην επίσημη αυτή επίσκεψη, αλλά έχω επίσης επισκεφθεί και ως τουρίστας τη χώρα και χαίρομαι πολύ που μπόρεσα να δω μια άλλη πλευρά της ζωής της χώρας σας.

Όταν ήμουν νέος ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Εντάχθηκα στις ένοπλες δυνάμεις, έσκαψα πολύ βαθιά αλλά όχι για αρχαιολογικούς σκοπούς. Πάντοτε συγκινούμαι όταν έρχομαι στη χώρα σας, οι αρχαιολογικοί τόποι, ο τρόπος που έχουν συντηρηθεί και διατηρούνται πραγματικά τιμούν εσάς και το λαό σας.

Πραγματικά προσβλέπω στις συζητήσεις μαζί σας και με τον Πρωθυπουργό.

Σας ευχαριστώ πολύ.