Εκλογές 2023: “Μπλόκο” στο κόμμα Κασιδιάρη - “Πράσινο φως” στο ΕΑΝ

Τι αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη δεν θα μετάσχει στις εκλογές καθώς το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει,με βάση τον νέο νόμο, που ισχύει, ότι η υποψηφιότητα Κασιδιάρη, ως βουλευτή στην Α Αθήνας με το κόμμα Ελληνες, προσκρούει στη ρητή διάταξη του νόμου που απαγορεύει τη συμμετοχή σε εκλογές, όσων έχουν καταδίκες, έστω και με πρωτόδικη απόφαση για βαριά αδικήματα, ανάμεσά τους και εκείνο της εγκληματικής οργάνωσης.

Η απόφαση του Α1 πολιτικού τμήματος ελήφθη κατά πλειοψηφία 9-1, με έναν μόνο δικαστή να εκφράζει την άποψη ότι η νομοθετική ρύθμιση που έβαλε "μπλόκο" στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη είναι αντισυνταγματική.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης στην πρώτη του αντίδραση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει Απόψε καταλύθηκε οριστικά το δημοκρατικό πολίτευμα και μισό εκατομμύριο Έλληνες στερούνται το ύψιστο δικαίωμα να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής τους.Το Εθνικό κόμμα ΈΛΛΗΝΕΣ στοχοποιήθηκε παράνομα γιατί είναι το πιο έντιμο και καθαρό κόμμα της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Αναμέναμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Αύριο το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι επίσημες ανακοινώσεις μου.

Σχετικά με το κόμμα ΕΑΝ που έχει ιδρύσει ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος πέρασε τον έλεγχο της νομιμότητας που διενεργεί το ανώτατο δικαστήριο.

Η διάσκεψη των δέκα ανώτατων δικαστικών ξεκίνησε απο χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη συνήγορο του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ο ιδρυτής του Εθνικού Κόμματος Έλληνες δεν προτίθεται να στηρίξει κανένα κόμμα από εκείνα που θα κατέλθουν τελικά στην εκλογική διαδικασία.

Συνολικά 36 κόμματα, συνασπισμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι "πέρασαν" από τη διαδικασία ανακήρυξης του Αρείου Πάγου.



Τα κόμματα που θα συμμετέχουν

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ (μ-λ)

ΟΚΔΕ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ 21

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

ΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ

ΟΑΚΚΕ

Μ-Λ ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΤΟΛΜΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ

ΚΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

SOCIAL

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΕΑΝ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ



Συνασπισμοί κομμάτων

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α



Μεμονωμένοι υποψήφιοι

1) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ



Τα κόμματα - συνασπισμοί που κόπηκαν είναι:

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ, ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΌΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ), ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.), Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΦΙΛΟΝΟΜΗ ΔΗΜΕΓΕΡΣΙΑ, Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος - Εμφιετζόγλου, Πατρίδα - Αφροδίτη Λατινοπουλου, Πράσινο και Μωβ, Μαζί.

Στην αίθουσα του τμήματος του Αρείου Πάγου βρέθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, ανάμεσά τους ο Δημοσθένης Βεργής των Ελλήνων Οικολόγων, ο Παύλος Κοντογιαννίδης από το Κίνημα Φτωχών κ.α.

ΝΔ: Πλήρης δικαίωση της κυβέρνησης

Η απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου να αποκλείσει από τις επικείμενες εκλογές το κόμμα του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί πλήρη δικαίωση της κυβέρνησης, που πρώτη τάχθηκε και πήρε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να μείνουν εκτός Βουλής οι εχθροί της Δημοκρατίας.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε πανηγυρικά ότι εγκληματικές οργανώσεις περιβαλλόμενες τον μανδύα πολιτικού κόμματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το χρέος όλων μας για να προστατεύουμε τη Δημοκρατία.

Στη σημερινή ιστορική απόφαση συνέβαλε και το 300 σελίδων υπόμνημα που καταθέσαμε στον ΑΠ, μαζί με οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αποδεικνύει τη δράση του Ηλία Κασιδιάρη ως πραγματικού αρχηγού του κόμματος.

Δυστυχώς και σ’ αυτήν την κορυφαία στιγμή αυτοπροστασίας της Δημοκρατίας από τους αρνητές της ήταν απούσες πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς που δηλώνουν ότι βρίσκονται απέναντι στο φασισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 βάδισαν μαζί τον δρόμο της διγλωσσίας και υποκρισίας, απέχοντας και από την ψήφιση των κρίσιμων διατάξεων αλλά και από την κατάθεση σχετικού υπομνήματος. Με μισόλογα και πολλά «ναι μεν αλλά» επέλεξαν να «ψαρεύουν» σε θολά νερά, αλλά οι επιδιώξεις τους είναι πεντακάθαρες για τους πολίτες.

Όλοι κρινόμαστε όχι μόνο από όσα λέμε άλλα κυρίως από όσα πράττουμε. Και εμείς κάναμε, ως οφείλαμε, το καθήκον μας απέναντι στη Δημοκρατία.

ΠΑΣΟΚ: Σεβόμαστε την απόφαση της Δικαιοσύνης

Σεβόμαστε την απόφαση της Δικαιοσύνης. Οφείλουμε, ωστόσο, να παρατηρήσουμε ότι αν είχε ακολουθηθεί η πρότασή μας για ενιαίο υπόμνημα των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου που θα κάλυπτε τόσο το κόμμα "Έλληνες" όσο και το κόμμα "ΕΑΝ", όπως ζητήσαμε στο δικό μας υπόμνημα προς τον Άρειο Πάγο, ίσως η νομική μας θέση για ενδείξεις σε σχέση με την απαγόρευση συμμετοχής του κόμματος "ΕΑΝ" να ήταν πολύ πιο ισχυρή.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και σε αυτή την προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας και των θεσμών ήταν μόνο: η μεν ΝΔ στο δικό της πολυσέλιδο υπόμνημα δε ζήτησε τη μη κάθοδο του κόμματος "ΕΑΝ", ο δε ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε στον Άρειο Πάγο καν υπόμνημα.

