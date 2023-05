Οικονομία

Κύπρος - ακρίβεια: Μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών.

Διάταγμα για τροποποίηση της νομοθεσίας για ΦΠΑ, ώστε να επιβληθεί μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στις παραδόσεις ψωμιού, γάλακτος, αυγών, παιδικών τροφών και παιδικών πανών, όπως και στα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία και στις πάνες ενηλίκων ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου στη σημερινή του συνεδρίαση.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο αυτό είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Σκοπός του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών στην αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών σε βασικά προϊόντα που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες λόγω των αυξήσεων που έχουν επέλθει διεθνώς και των συνεχών κρίσεων που ταλανίζουν τις οικονομίες και επηρεάζουν αρνητικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το δημοσιονομικό κόστος για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 11 εκατομμύρια ευρώ.

