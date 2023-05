Life

Ο Κέβιν Κόστνερ παίρνει διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου

Η ανακοίνωση του χωρισμού του ηθοποιού του Χόλυγουντ και της σχεδιάστριας και πρώην μοντέλο.

Ο Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner) και η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ (Christine Baumgartner) ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν μετά από 18 χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με το ΤMΖ η σύζυγος του ηθοποιού, σχεδιάστρια και πρώην μοντέλο, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» και ζήτησε από κοινού την επιμέλεια των τριών παιδιών τους.

«Με μεγάλη λύπη, συνέβησαν περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ο κ. Κόστνερ να πρέπει να συμμετάσχει σε μια διαδικασία λύσης του γάμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού. «Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή του ίδιου, της Κριστίν και των παιδιών τους, καθώς περνούν αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 στο ράντσο του ηθοποιού στο Άσπεν και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Ο σταρ του Χόλυγουντ έχει άλλα τέσσερα παιδιά, τρία από τον πρώτο γάμο του με την Σίντι Σίλβα(Cindy Silva) ο οποίος έληξε το 1994 και έναν γιο από το ειδύλλιό του με την Μπρίτζετ Ρούνεϊ(Bridget Rooney).

Όπως αναφέρει η Dailymail, ο ηθοποιός λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του διαζυγίου επισκέφθηκε μαζί με τους ηθοποιούς και το συνεργείο της νέας ταινίας που ετοιμάζει, ένα εστιατόριο στο Λας Βέγκας. Η ιδιοκτήτρια και σεφ Laura Migliorini ανάρτησε φωτογραφίες στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που δείχνουν τον διάσημο ηθοποιό να φορά τη βέρα του.

