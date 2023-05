Παράξενα

Καλλιεργούσαν κάνναβη σε βίλες (εικόνες)

Οι συλλήψεις, ο τρόπος δράσης και οι πολύμηνες έρευνες των Αρχών για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για καλλιέργεια και διακίνηση ινδικής κάνναβης, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.

Οι δύο συλληφθέντες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, κατείχαν 30 κιλά κάνναβης, ενώ βρέθηκαν και 724 δενδρύλλια.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη ένα άτομο. Υπολογίζεται πως η οργάνωση από την εγκληματική της δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε θα έφταναν τις 700.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Οι πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εσωτερική καλλιέργεια φυτών κάνναβης και ακολούθως στη διακίνηση της παραγόμενης ποσότητας σε περιοχές της Αττικής.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (2.5.2023) το πρωί, ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, ηλικίας 58 και 39 ετών, αντίστοιχα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη έναν 60χρονο ημεδαπό, ο οποίος αναζητείται.

Ειδικότερα, ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο, δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε εσωτερικούς χώρους απομονωμένων και πολυεπίπεδων κατοικιών (βίλες) κι ακολούθως διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες (τύπου “skunk”) σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο 58χρονος συλληφθείς.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος πέρα από τη σύσταση, διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, ήταν αυτός που μίσθωσε απομονωμένη κατοικία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και παράλληλα είχε προβεί στην ενοικίαση και δεύτερου χώρου, όπου με τη συνδρομή των λοιπών μελών, οι χώροι αυτοί διαμορφώθηκαν κατάλληλα σε παράνομα εργαστήρια εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης και συγκομιδής των παραγόμενων ποσοτήτων, με τεχνητές συνθήκες θέρμανσης, φωτισμού και εξαερισμού.

Τα μέλη του εγκληματικού δικτύου προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons), ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες επικοινωνούσαν με προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν χθες (2.5.2023) πρωινές ώρες, παράλληλες έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

στις 2 βίλες, 2 πλήρως οργανωμένα και κατάλληλα διαμορφωμένα, εργαστήρια εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης, εντός των οποίων καλλιεργούνταν 552 φυτά κάνναβης, σε ισάριθμές γλάστρες με χώμα, σε τρία διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, εύρωστα κι υγιή, ύψους έως 150 εκατοστά, περίπου, καθώς και 172 συγκομισθέντα φυτά κάνναβης, ύψους έως 150 εκατοστά, περίπου.

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 30.972,5 γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτα), συνολικού βάρους 56,8 γραμμαρίων,

ποσότητες ελαίου κάνναβης, συνολικού βάρους 84 χιλιοστών του λίτρου,

2 τσιγαριλίκια κάνναβης,

5 ζυγαριές ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

1 όχημα, ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των διακοσίων πέντε 205 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας φυτών κάνναβης (πολύμπριζο, χρονοδιακόπτες, ανεμιστήρες, λαμπτήρες υψηλής ισχύος, θερμόμετρα, πεχάμετρα κλπ),

συσκευασίες ριζοβολίας κι υγρών λιπασμάτων,

ηλεκτρονικός πλαστικοποιητής για την αεροστεγή συσκευασία των ποσοτήτων και

χειροκίνητη μεταλλική θερμο-πρέσα.

Τέλος, από τη δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπολογίζονται στα 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας Ασφαλείας.

