Βελιγράδι: Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό σε δημοτικό σχολείου του Βελιγραδίου.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο κέντρο του Βελιγραδίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένας μαθητής της 7ης τάξης (14 ετών) εισήλθε στο κτήριο του σχολείου στις 8:30 το πρωί και άρχισε να πυροβολεί.

Από την επίθεση έπεσε νεκρός ένας φρουρός και τραυματίστηκαν πέντε μαθητές, ένας εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Ο μαθητής φέρεται να άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια μαθήματος, της 7ης Δημοτικού.Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο 14χρονος έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένας 14χρονος μαθητής. Αστυνομικοί και κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο Vladislav RIbnikar στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου, Βράτσαρ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

"Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς", είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μια μαθήτρια που φοιτά σε παρακείμενο γυμνάσιο.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και διενεργείται έρευνα για τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, όπως αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι επιθέσεις είναι ένα σχετικό σπάνιο φαινόμενο στη Σερβία, όπου οι νόμοι περί οπλοκατοχής είναι πολύ αυστηροί. Ωστόσο, τα δυτικά Βαλκάνια βρίθουν από εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα όπλα έπειτα από τους πολέμους και τις ταραχές της δεκαετίας του 90.

Οι σερβικές αρχές έχουν χορηγήσει αμνηστία σε πολλούς ιδιοκτήτες που παρέδωσαν ή δήλωσαν τα παράνομα όπλα τους.

