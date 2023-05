Οικονομία

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Η διαμόρφωση του δείκτη οικονομικού κλίματος για τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ.

Στις 108,8 μονάδες διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος από 107,0 μονάδες τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, είναι το υψηλότερο σημείο του δείκτη κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες, καθώς στους υπόλοιπους τομείς οι μεταβολές ήταν πτωτικές, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, φαίνεται πως κυριαρχεί η αρνητική επίδραση από τη συνεχιζόμενη, αν και λιγότερο έντονα, τάση αύξησης τιμών στα τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο φέτος η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται υψηλότερα του περυσινού μέσου όρου, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο συνολικό δείκτη του οικονομικού κλίματος.

«Ενόψει των επικείμενων εκλογών, φαίνεται πως στην οικονομία κυριαρχούν συνολικά θετικές προσδοκίες, όμως υπάρχει ταυτόχρονα μια στάση αναμονής ενόψει της οικονομικής πολιτικής που θα διαμορφωθεί μετεκλογικά και των υπολοίπων δεδομένων σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο» σημειώνει το ΙΟΒΕ. Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διατηρήθηκε αμετάβλητο, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρέμειναν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα .

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα οι έντονα θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν.

στο λιανικό εμπόριο οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται οριακά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων βελτιώνονται σημαντικά

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, εκείνες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης ενισχύθηκαν αισθητά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα εξασθένισαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.