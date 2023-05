Οικονομία

Εκλογές - Μητσοτάκης: Τα ναυπηγεία Περάματος έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη

Τα ναυπηγεία του Περάματος επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και συνομίλησε με εργαζόμενους.



Το ναυπηγείο «Άτλας» στο Πέραμα, ένα από τα 24 ναυπηγεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Εδώ και τέσσερα χρόνια η κυβέρνησή μας έχει στηρίξει ουσιαστικά τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της χώρας, με παρεμβάσεις οι οποίες όχι μόνο έσωσαν τα εμβληματικά ναυπηγεία της Ελευσίνας, εξυγίαναν τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, αλλά στήριξαν και τα 24 ναυπηγεία εδώ του Περάματος, τα οποία, όπως βλέπετε, σήμερα ανταποκρίνονται και με το παραπάνω στις απαιτήσεις των πελατών τους.



Η Ελλάδα είναι μία χώρα ταυτισμένη με τη ναυτοσύνη, τα ναυπηγεία του Περάματος έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη για την ποιότητα της εργασίας τους. Δέκα χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν συνολικά στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος.



Και η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα είναι πώς θα μπορέσουμε περαιτέρω να αναπτύξουμε αυτόν τον κλάδο, να δώσουμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, πώς θα πείσουμε περισσότερα νέα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο της τεχνικής εξειδίκευσης. Πώς θα συνεργαστούμε με τις τεχνικές σχολές για να μπορείτε να έχετε κι εσείς τους τεχνίτες της επόμενης ημέρας, ώστε το Πέραμα το οποίο εδώ και 100 χρόνια είναι ταυτισμένο με τα ναυπηγεία του να μπορεί να εξακολουθεί να αναπτύσσεται εδώ στη Β΄ περιφέρεια του Πειραιά που έχουμε από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης της ανεργίας και σε ένα βαθμό αυτό οφείλεται και σε όλη τη δουλειά την οποία προσφέρει η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη», τόνισε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους εργαζόμενους.





«Είναι τιμή για μας που ένας Πρωθυπουργός για πρώτη φορά έρχεται στα ναυπηγεία Περάματος. Ευχαριστούμε για ότι έχετε κάνει μέχρι τώρα και ευελπιστούμε και στην πορεία με το καλό μετά τις καινούριες εκλογές, να βοηθήσετε τα ναυπηγεία να κάνουμε ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά - να πάμε όλοι μπροστά και εμείς και οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων», ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος και ιδιοκτήτης του ναυπηγείου «Άτλας» Θεολόγος Κατσουλάκης, που τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις, εκπροσωπώντας το σύνολο των Ναυπηγείων Περάματος.



«Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τα ναυπηγεία να βλέπουμε και περισσότερα σκάφη στην ξηρά, περισσότερες καινούριες και καινοτόμες δραστηριότητες και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι εδώ τα ναυπηγεία εξυπηρετούν και τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού μας.



Βλέπετε εδώ ένα σκάφος του Λιμενικού το οποίο επέστρεψε από τις αποστολές του στη Μυτιλήνη και το οποίο θα κάνει εδώ το ετήσιο service του, οπότε υπάρχει και αυτή η στρατηγική διάσταση, γιατί αν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει ναυπηγεία τα οποία να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεών μας, του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και του Λιμενικού.



Λοιπόν, είμαστε εδώ ανοιχτοί για την επόμενη μέρα να δούμε πως μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο όλες σας τις δράσεις, ώστε να εξακολουθείτε να διαπρέπετε, να μεγαλώνετε και να δημιουργείτε περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Και πάλι συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά η οποία γίνεται εδώ στο Πέραμα», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού είδε από κοντά τις επισκευές στο πλοίο τύπου P355 του Λιμενικού Σώματος «Γεώργιος Κωτούλας».





Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε δώσει το όνομα στο πλοίο «Γεώργιος Κωτούλας» τον Απρίλιο του 2021, στην τελετή ονοματοδοσίας των δύο περιπολικών σκαφών που εντάχθηκαν στο Λιμενικό Σώμα.



Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τους εργαζόμενους των ναυπηγείων, ενώ στο μηχανουργείο παρακολούθησε τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα εξαρτήματα από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Τα ναυπηγεία Περάματος έχουν συμπληρώσει 100 έτη συνεχούς δραστηριότητας και παρέχουν υπηρεσίες ναυπήγησης, επισκευής, μελέτης και συντήρησης σε κάθε μεγέθους και είδους πλοίων της μικρής και μεσαίας ναυτιλίας στις εγκαταστάσεις τους.





Την τελευταία τετραετία στα Ναυπηγεία πραγματοποιήθηκαν:



70 κατασκευές νέων πλοίων και σκαφών ολικής χωρητικότητας άνω των 120.000 κόρων.

Ανελκύσεις– συντηρήσεις- επισκευές σε περισσότερα από 8.500 πλοία.



Στα 24 ναυπηγεία του Περάματος δραστηριοποιούνται 520 ειδικές επιχειρήσεις ενώ παρέχεται εργασία επίσης σε 280 ειδικές επιχειρήσεις υποστηρικτικές των δραστηριοτήτων τους. Ο ετήσιος μέσος όρος απασχολούμενων εργαζομένων στους χώρους των ναυπηγείων μας υπερβαίνει τους 17.000 εργαζόμενους, ενώ το 80% του κύκλου εργασιών αποτελεί εισροή συναλλάγματος από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Ομιλία Μητσοτάκη στην Νίκαια

«Έρχομαι, φίλες και φίλοι, από μία πολύ ωραία επίσκεψη, την οποία έκανα στα ναυπηγεία του Περάματος και αναφέρομαι ειδικά στη ναυπηγοεπισκευαστική μας ζώνη, διότι σηματοδοτεί την προσήλωση την οποία δώσαμε όλα αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είδα ναυπηγεία τα οποία σφύζουν από ζωή, παραπάνω από 10.000 άνθρωποι δουλεύουν στο Πέραμα, τα ναυπηγεία της Ελευσίνας σώθηκαν από αυτή την Κυβέρνηση από βέβαιο κλείσιμο, 700 θέσεις εργασίας διασώθηκαν, άλλες 1.300 θα δημιουργηθούν.





Έτσι αντιλαμβανόμαστε, φίλες και φίλοι, στην πράξη την προοδευτική κοινωνική πολιτική. Και αναφέρομαι σε αυτό διότι ξέρετε πολλοί επικαλούνται και φορούν τον μανδύα του προοδευτικού, αλλά αναρωτιέμαι εάν τελικά υπάρχει πιο προοδευτική πολιτική από αυτήν η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας με καλά πληρωμένους μισθούς και βγάζει κόσμο από την ανεργία. Και αναφέρομαι ειδικά σε αυτήν την παράμετρο, διότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, να φέρει τις επενδύσεις και να φέρει περισσότερες και πιο καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Νίκαια.



«Εμείς κάναμε το καθήκον μας στη Δημοκρατία - Τσίπρας και Βαρουφάκης δύο θλιβερές εξαιρέσεις - Πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους δημοκρατικούς πολίτες»

«Επειδή βρίσκομαι εδώ στη Νίκαια, μια περιοχή με πολύ έντονο πολιτικό συμβολισμό, δεν μπορώ να μην κάνω και ένα σχόλιο για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην απόφαση του Τμήματος του Αρείου Πάγου να απαγορεύσει την κάθοδο των φονιάδων της Χρυσής Αυγής στις εθνικές εκλογές.



Υψώσαμε ένα ανάχωμα Δημοκρατίας. Η ρύθμιση την οποία ψηφίσαμε στη Βουλή δοκιμάστηκε στην πράξη και είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και είμαι υπερήφανος σήμερα, ως δημοκρατικός, προοδευτικός πολίτης, που η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία πρωτοστάτησε και κέρδισε τη μάχη. Ήταν μια μάχη για τη Δημοκρατία την οποία κερδίσαμε σήμερα.



Αναρωτιέμαι όμως, πώς αισθάνονται σήμερα αυτοί οι οποίοι ήταν απόντες από αυτή τη μάχη την οποία έπρεπε να τη δώσουμε όλοι μαζί; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ποτέ τη νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, πάνω στην οποία πάτησε η επιχειρηματολογία του Τμήματος του Αρείου Πάγου. Αρνήθηκε να καταθέσει υπόμνημα στον Άρειο Πάγο υποστηρίζοντας το αυτονόητο, ότι ουσιαστικά πίσω από το κόμμα το οποίο διεκδικούσε την κάθοδο στις εκλογές κρύβεται μία εγκληματική οργάνωση που έχει καταδικαστεί για τη χρήση εγκληματικής βίας. Είχε τη δυνατότητα, ακούστε το αυτό, διότι έγινε μία τελευταία μεγάλη προσπάθεια να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ υπόμνημα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μαζί με το ΠΑΣΟΚ.



Σκεφτείτε πόσο ισχυρή θα ήταν η θέση μας αν τα τρία μεγάλα κόμματα προσέρχονταν μαζί στο δικαστήριο και ισχυρίζονταν το αυτονόητο. Και όμως, επέλεξε ο δήθεν προοδευτικός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι από αυτό το μέτωπο κοινής λογικής και Δημοκρατίας, το οποίο ορθώσαμε εμείς. Μαζί με τον κ. Βαρουφάκη, ο οποίος κ. Βαρουφάκης μάς είπε: “δεν πρέπει να αποκλειστεί το κόμμα του Κασιδιάρη από τη Βουλή”.





Δύο θλιβερές εξαιρέσεις, οι οποίες σήμερα πρέπει να λογοδοτήσουν και αν μη τι άλλο, να ζητήσουν συγγνώμη από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και να αναγνωρίσουν το λάθος τους όταν ισχυρίζονταν ότι αυτά τα οποία εμείς κάναμε δεν θα ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τον Κασιδιάρη από το να κατέβει στις εκλογές.



Εμείς, λοιπόν, και το λέω αυτό εδώ από τη Νίκαια -και καταλαβαίνετε το πόσο φορτισμένος είναι αυτός ο τόπος στη μάχη την οποία έχουμε δώσει απέναντι στο ναζισμό-, κάναμε το καθήκον μας απέναντι στη Δημοκρατία. Ας αναλογιστούν αυτοί που ήταν απόντες από αυτή τη μάχη, ποιες είναι οι πραγματικές τους ευθύνες και ας σταματήσουν, έστω και τώρα, να ψαρεύουν στα θολά νερά της οργής, της διαμαρτυρίας, του θυμού, αυτά τα νερά που τους έφεραν κάποτε, την άκρα αριστερά μαζί με την άκρα δεξιά ενωμένες στις πλατείες του θυμού και του αντιμνημονιακού αγώνα.



Θέλω να τους πω, ότι η Ελλάδα του 2023 δεν είναι η Ελλάδα του 2012, δεν είναι η Ελλάδα του 2015, δεν είναι η μαύρη Ελλάδα που παρουσιάζεται στα τηλεοπτικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια χώρα, η οποία πατάει καλά στα πόδια της. Είναι μια χώρα αισιόδοξη. Είναι μία χώρα φωτεινή. Είναι μια χώρα που μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αρέσουν οι δημοσκοπήσεις - Ας δουν τις συγκεντρώσεις μας και ας κάνουν τη σύγκριση»



«Είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα εκπλήξουν πολλούς. Όλοι αυτοί οι οποίοι από τώρα καλλιεργούν διάφορα σενάρια, τώρα δεν τους αρέσουν, λέει, οι μετρήσεις. Ακούω η τελευταία θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι λέει, δεν τους αρέσουν οι μετρήσεις, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα επειδή -λέει- οι πολίτες δεν τολμούν να απαντούν στους δημοσκόπους. Τους λέμε δεν χρειάζεται καμία μέτρηση. Ελάτε να δείτε πόσο κόσμο μαζεύουμε εμείς στις συγκεντρώσεις μας και πόσο κόσμο μαζεύει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνετε την πραγματική μέτρηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και το ταμείο, βέβαια, θα το κάνουμε το βράδυ της 21ης Μαΐου και είμαι απολύτως σίγουρος, ότι εκείνο το βράδυ θα ξέρουμε, ασχέτως της «νάρκης» της απλής αναλογικής, το βράδυ της 21ης Μαΐου -και ασχέτως του τι θα γίνει μετά- θα γνωρίζουμε ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία. Και αυτή θα είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη μας παράταξη», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.





Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ταβέρνα «Κρητικός», του Δημήτρη Καρχανοραχάκη, στο Κερατσίνι, που παρέχει δωρεάν γεύματα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός που είχε επισκεφθεί ξανά την ταβέρνα του Δημήτρη τα Χριστούγεννα του 2020, συνεχάρη τον ίδιο και τους εθελοντές που τον βοηθούν στο σημαντικό αυτό έργο:



«Πραγματικά επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο σε μία δύσκολη περιοχή. Ο κόσμος έχει προβλήματα και πρέπει με κάθε τρόπο όλοι να βάζουμε πλάτη. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί κι εσείς κάνετε αυτό το οποίο μπορείτε και είναι πολύ σημαντικό αυτό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.



«Να είστε καλά, το καλό είναι ότι έχετε κάνει δουλειά. Δηλαδή στον Πειραιά είχε 170 αστέγους και τώρα έχουν μείνει 70, δηλαδή για τη στέγαση έχετε κάνει πράγματα», απάντησε ο Δημήτρης Καρχανοραχάκης.

Πυρά Βελόπουλου – Βαρουφάκη κατά Μητσοτάκη, Τσιπρα και Ανδρουλάκη

Σε δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου αναφέρεται «Πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, αντί να αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα για την ελληνική οικονομία και τα εθνικά θέματα, αντιπαρατίθενται για τις συνεργασίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, ό,τι είπε ο Στουρνάρας ισχύει. Θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Αφήστε τι λένε τώρα. Διαφωνούν στα μικρά, συμφωνούν όμως στα μεγάλα. Ο Ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι 21 Μαΐου η Ελληνική Λύση είναι η λύση στο πρόβλημά του».

Εν τω μεταξύ, σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης εγκαλεί το ΜέΡΑ25 που είπαμε όχι στον ακρωτηριασμό της Δημοκρατίας (δήθεν στο όνομα της Δημοκρατίας) την ώρα που δίνουμε καθημερινά τη μάχη κόντρα στους ναζί στους οποίους εκείνος κλείνει το μάτι φωτογραφιζόμενος μπροστά στον απάνθρωπο φράχτη στον Έβρο υπό τα χειροκροτήματα της Ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ και των θεωρητικών της «σοβαρής» Χρυσής Αυγής».

