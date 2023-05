Πολιτική

Πανελλαδικές - Μαρινάκης: Ο Τσίπρας βάζει “βόμβα” με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

"Αφού στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σέβονται ούτε την Παιδεία, ούτε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ας σεβαστούν τουλάχιστον τα παιδιά", δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ήδη από φέτος έρχεται να βάλει βόμβα στις Πανελλαδικές λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Πρόκειται για μια ακόμα έκφανση της κεντρικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, που πρεσβεύει την εξίσωση προς τα κάτω, το μπάχαλο και την αδιαφορία για την Παιδεία», αναφέρει σε δήλωση που έκανε on camera ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης.

Και επισημαίνει: «Είναι ο ορισμός του χυδαίου πολιτικαντισμού να υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων στο "παρά πέντε".

Είναι βαριά προσβλητικό στους κόπους και τις θυσίες των παιδιών και των οικογενειών τους, που έχουν μπει στην τελική ευθεία για έναν στόχο ζωής.

Και είναι βαθιά υποκριτικό να διαφημίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δήθεν "η αριστεία έχει μετατοπιστεί στον ΣΥΡΙΖΑ" και να ανέχεται τέτοιες χυδαία φτηνές καμπάνιες.

Αφού στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σέβονται ούτε την Παιδεία, ούτε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες πολιτικής σοβαρότητας, ας σεβαστούν τουλάχιστον αυτά τα παιδιά.

Αφού δεν έχουν τίποτα να προτείνουν για το μέλλον τους, τουλάχιστον ας σταματήσουν να βάζουν τρικλοποδιές στη νέα γενιά», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης.

