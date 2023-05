Life

“Το Πρωινό”: Γάμος Μάνου - Δημάκη στις φυλακές (βίντεο)

Η κόρη της Σοφίας Βόσσου, Ερασμία παντρεύεται τον φυλακισμένο αρραβωνιαστικό της, Βασίλη Δημάκη. Όλες οι λεπτομέρειες.

Η κόρη της Σοφίας Βόσσου, Ερασμία παντρεύεται τον φυλακισμένο αρραβωνιαστικό της, Βασίλη Δημάκη, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι θα υπογράψει ένα σύμφωνο συμβίωσης, είναι και οι δύο πολύ ευτυχισμένοι, επικοινωνούν μέσω των social media ενώ ο Βασίλης Δημάκης μαζεύει λουλούδια μέσα από τις φυλακές και τα στέλνει στην αγαπημένη του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο γάμος τους θα γίνει εντός των φυλακών όπως είχε γίνει τον Σεπτέμβρη του 2022 ο αρραβώνας τους και η συμβολαιογράφος θα μπει μέσα στις φυλακές για να γίνει η διαδικασία.

Ο γάμος τους θα γίνει αύριο Πέμπτη, 3-5 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα συνηγόρων και μετά το νιόπαντρο ζευγάρι θα καθίσει μαζί για μισή ώρα προκειμένου να μείνει για λίγο μόνο του.

Εκεί θα βρεθεί και η Σοφία Βόσσου για να συγχαρεί την κόρη και τον γαμπρό της!

