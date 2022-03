Κοινωνία

Βασίλης Δημάκης: “χάθηκε” o κρατούμενος με το “βραχιολάκι”

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία. Τι συνέβη με το ηλεκτρονικό "βραχιολάκι" που φορούσε.

Αναζητείται από όλους τους αστυνομικούς της Αττκής ο φοιτητής Βασίλης Δημάκης, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Ο κρατούμενος είχε ηλεκτρονικό "βραχιολάκι" προκειμένου να λαμβάνει την εκπαιδευτική άδεια που δικαιούται και να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έπρεπε να επιστρέψει στις Φυλακές Κορυδαλλού στις 13:30, αλλά στις 12:17, το "βραχιολάκι" σταμάτησε να λειτουργεί και να δίνει σήμα στην ιδιωτική εταιρεία, η οποία το χειρίζεται. Αυτό σημαίνει ότι το "βραχιολάκι" έχει καταστραφεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το "βραχιολάκι" εξέπεμψε σήμε τελευταία φορά στην συμβολή των οδών Πλαταιών και Καποδιστρίου στη Νίκαια.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Σήμερα, 17 Μαρτίου 2022, στις 12:17, 43χρονος ημεδαπός κρατούμενος του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, παραβίασε και αφαίρεσε το μέσο ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας που του είχε χορηγηθεί με την, από 15/03/2022, απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Καταστήματος Κράτησης. Η Γ.Γ.Α.Π. βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπυοργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ποιος ειναι ο Βασίλης Δημάκης

Ο Βασίλης Δημάκης είναι φοιτητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας τρεις φορές στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να πείσει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αδειών να του επιτρέψουν να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΕΚΠΑ. Η τελευταία φορά, ήταν μόλις πριν από λίγες ημέρες, οπότε και του δόθηκε τελικά η εκπαιδευτική άδεια.

Σε ανάρτησή του στο Facebook στις 14 Μαρτίου είχε αναφέρει ότι αναγκάζεται να καταφύγει σε λευκή απεργία για το αυτονόητο, το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος να σπουδάζει καίτοι κρατούμενος. “Απομένουν δύο μαθήματα υποχρεωτικά για να πάρω το πτυχίο μου, αλλά το Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Αδειών αρνείται πεισματικά να εισάγει την αίτησή μου προς εξέταση, όπως και ενός άλλου συγκρατούμενου μου συμφοιτητή, του Βασιλείου Αναγνόπουλου”, έγραφε μεταξύ άλλων.

Στις 15 Μαρτίου, έγραψε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι “μόλις γύρισα από το τριμελές πειθαρχικό συμβούλιο ήταν η εισαγγελέας εφέτης μου έδωσε την άδειά μου είπε να σταματήσω να κάνω κακό στον εαυτό μου και ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα για αυτό το λόγο καθυστερούσαν να μου δώσουν την άδειά μου!”.

