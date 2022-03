Πολιτική

Ακρίβεια - Μέτρα στήριξης: η εξειδίκευση για τις επιδοτήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές ανακοινώσεις από κυβερνητικά στελέχη για την δέσμη παροχών προς πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες για την ενίσχυση του εισοδήματος του, λόγω του κύματος ανατιμήσεων.

Ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων στους πολίτες έκαναν οι Υπουργοί:

Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς

και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη.

Την παρουσίαση συντονίζει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Μέτρα αντιμετώπισης της κλιμάκωσης της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων

Πρώτο Πλαίσιο Μέτρων: Σημαντική αύξηση της επιδότησης ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από το 70% στο 80% μεσο-σταθμικά της αύξησης για τις πρώτες 310 Kwh (90% για τις πρώτες 155 Kwh και 70% για 156-310 Kwh) για τον Απρίλιο με κόστος 218 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης για τον Απρίλιο, με κόστος 278 εκατ. ευρώ. Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος ύψους 110 εκατ. ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύματος της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου στις μικρές επιχειρήσεις. Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου και τον Απρίλιο με 40 €/Kwh για τα νοικοκυριά και 20 €/Kwh για τις επιχειρήσεις, με κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος της επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 636 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Δεύτερο Πλαίσιο Μέτρων: Ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας

Χορηγείται ενίσχυση για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 324 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω μέτρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

Τρίτο Πλαίσιο Μέτρων: Επιδότηση καυσίμων φυσικών προσώπων και μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης

1. Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του freedom pass) η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο.

Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.

Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το λίτρο).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιωτική περιοχή.

Υπολογισμός κόστους:

Υπάρχουν περίπου 3 εκατ. φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν έστω ένα αυτοκίνητο και δηλώνεται οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μέση κατανάλωση πανελλαδικά ανά φορολογούμενο (που διαθέτει ένα αυτοκίνητο) υπολογίζεται σε περίπου 54 λίτρα το μήνα.

Το ύψος της ανωτέρω επιδότησης υπολογίζεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα:

Με 2,10 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,88 ευρώ.

Με 2,20 ευρώ η βενζίνη σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,98 ευρώ.

Mε 1,95 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε ηπειρωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,73 ευρώ.

Με 2,25 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική περιοχή, ο καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,97 ευρώ.

2. Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμή πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για τον Απρίλιο, που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η τελική τιμή πώλησης diesel να μειωθεί, με βάση τις σημερινές τιμές από 2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο έλεγχος της τιμής ειδικά του πετρελαίου κίνησης κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

3. Επιπλέον δίνεται κατά τον μήνα Απρίλιο αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί (ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01) ύψους 200 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου Μαρτίου και Απριλίου. Αφορά 28.600 εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί με κόστος 5,7 εκατ. ευρώ.

Τέταρτο Πλαίσιο Μέτρων: Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών, με τις μειώσεις βάση τζίρου, όπως έχουν ανακοινωθεί, από 60 άτοκες σε 96 άτοκες δόσεις. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ.

Συνολικό κόστος των ανωτέρω νέων μέτρων 1,12 δισ. ευρώ:

636 εκατ. για επιδοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Απρίλιο,

324 εκατ. ευρώ για επιδότηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

130 εκατ. ευρώ για την κάρτα καυσίμου,

23 εκατ. ευρώ για την μείωση της τιμής του Diesel Κίνησης για τον Απρίλιο,

5,7 εκατ. για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ταξί.

Μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται: Μείωση ΕΝΦΙΑ, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, επιδότηση κόστους ενέργειας και επίδομα θέρμανσης

Κατατέθηκε εχθές το νομοσχέδιο για την μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 350 εκατ. ευρώ και τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης των αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάτωθι μέτρα έχουν ληφθεί για τον πρωτογενή τομέα και τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων, με συνολικό κόστος 200 εκατ. ευρώ για το 2022:

Επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, σε ποσοστό 4% των συνολικών εσόδων από παραγωγή του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες για το έτος 2022, με κόστος 60 εκατ. ευρώ.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Κόστος: 20 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από το 13% στο 6%, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος: 15 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021. Κόστος 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στη Κρήτη για το έτος 2022, με κόστος 8 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για την μεταφορά ζωοτροφών, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον τα συνολικά κονδύλια που έχουν διατεθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την έκπτωση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου (εξαιρουμένων των εκπτώσεων των παρόχων) ανέρχονται σε 630 εκατ. ευρώ για το 2021 και 1,05 δις. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Μαζί με την επιδότηση Απριλίου ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστίθεται η επιδότηση ύψους 271 εκατ. που δόθηκε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχους, ΑΜΕΑ και δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) τον Δεκέμβριο του 2021, όπως και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. σε 174 εκατ., εκ των οποίων τα 137,6 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί και απομένει μία ακόμη δόση που θα δοθεί πριν τα τέλη Απριλίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των παρεμβάσεων για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν ανακοινωθεί ή υλοποιηθεί έως σήμερα ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Η επιδότηση για ρεύμα και φυσικό αέριο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ανακοίνωσε την επέκταση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Κυβέρνηση και αυτόν τον μήνα κινείται οργανωμένα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και ανατροφοδοτεί την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση.

Από την έναρξη του πολέμου, έχουν σημειωθεί ρεκόρ υψηλών τιμών στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Η μέση τιμή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 312 ευρώ/MWh όταν τον Ιανουάριο ήταν στα 227 ευρώ/MWh και τον Φεβρουάριο στα 213 ευρώ/MWh, 5 φορές υψηλότερη από τον περσινό αντίστοιχο μήνα.

Η τεράστια ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και για αυτό είναι αναγκαία άμεσα μια ευρωπαϊκή λύση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταθέσει στοχευμένη πρόταση 6 σημείων για τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μείωση των τιμών του Φυσικού Αερίου και κατ’ επέκταση της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ελληνική Κυβέρνηση είναι η πρώτη, που από τον Σεπτέμβριο του 2021, εφαρμόζει σε μηνιαία βάση μέτρα στήριξης των καταναλωτών προσαρμοσμένα στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δημιούργησε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στο οποίο οδηγούνται τα υπερπλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ, του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, καθώς και τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρύπων CO2.

Η Ελλάδα ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο εφαρμόζει σχεδόν όλα τα μέτρα της εργαλειοθήκης που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθώντας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 KWh/μήνα αυξάνεται από 40 ευρώ τον Μάρτιο σε 72 ευρώ τον Απρίλιο, ποσοστό αύξησης 80% .

. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, για τις πρώτες 150 ΚWh κατανάλωσης επιδοτούμε με 270 ευρώ ανά MWh, από 150 ευρώ τον Μάρτιο.

Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 KWh επιδοτούμε με 210 ευρώ ανά MWh από 110 ευρώ τον Μάρτιο.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται στα 87 ευρώ τον Απρίλιο. Δηλαδή στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτούμε με 290 ευρώ ανά MWh τις πρώτες 300 ΚWh της μηνιαίας κατανάλωσης.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Απρίλιο ανέρχεται στα 218 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. τον Μάρτιο.

Για τους πολίτες που στην περυσινή δήλωση εισοδήματος δεν είχαν δηλώσει αριθμό παροχής κύριας κατοικίας, στην νέα υποβολή δήλωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχής, και σε αυτούς θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο η επιδότηση που τους αναλογεί.

Επίσης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ στις νέες φορολογικές δηλώσεις δημιουργείται πεδίο για την συμπλήρωση αριθμού παροχής φοιτητικής κατοικίας. Σε αυτές τις παροχές που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η επιδότηση που τους αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια δηλαδή σε αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.α.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζεται από τα 65 ευρώ/MWh τον Μάρτιο στα 130 ευρώ/ΜWh τον Απρίλιο.

Επιπλέον για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής ενισχύουμε με πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ/MWh το σύνολο της κατανάλωσης. Άρα η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στα 230 ευρώ/MWh. Το μέτρο αυτό αφορά 1.160.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία και υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.

Επιπροσθέτως για όλες αυτές τις επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 25 kva διαθέτουμε επιπλέον 75 εκατ. ευρώ για την αναδρομική επιδότησή του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο με στόχο να απορροφήσουμε αναδρομικά το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Η αναδρομική επιδότηση θα δοθεί σε τρεις μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τον Απρίλιο.

Συνολικά για το μήνα Απρίλιο το σύνολο της επιδότησης για τα επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται στα 313 εκατ. ευρώ από 132 εκατ. τον Μάρτιο αύξηση 137%.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάρτιο για όλα τα νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει έκπτωση για τον Μάρτιο ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh.

Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh ενώ το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 43 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο.

Για τον μήνα Απρίλιο οι επιδοτήσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου λόγω της έντονης μεταβλητότητας που παρατηρείται στις τιμές του Φυσικού Αερίου τις τελευταίες εβδομάδες ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για την μέση τιμή που θα διαμορφωθεί.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομηχανικά) Τιμολόγια

Συνεχίζουμε την επιδότηση των λογαριασμών Φυσικού Αερίου και τον Μάρτιο και σε όλους τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων.

Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την Κυβέρνηση για τους μη οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ για τον Μάρτιο

Για τους δύο αυτούς μήνες, λαμβάνουμε συνολικά μέτρα που προσεγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Η εκτίναξη των τιμών λόγω της ρωσικής εισβολής αποδεικνύει ότι η ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η ταχύτερη απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και η δυναμική στροφή στην καθαρή ενέργεια από τις ΑΠΕ. Αυτό επιβάλλεται τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στόχος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να καταστεί η Ελλάδα μια ενεργειακά αυτόνομη και ανταγωνιστική χώρα, με την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της. Και ταυτόχρονα να μετατραπεί σε κόμβο διασύνδεσης και μεταφοράς πράσινης ενέργειας για όλη την Ευρώπη.

Με τα μέτρα του Μαρτίου και του Απριλίου, η Κυβέρνηση θα έχει διαθέσει πάνω από 2,3 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ενισχύσεις και εκπτώσεις από ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας αγγίζουν το 1,261 δισ. ευρώ. Συνολικά σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα μεγέθη της οικονομίας.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στην ενέργεια θα στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο είναι αναγκαίο.

Με ενημερωτικό σημείωμα του, το Υπουργείο Εργασίας επεξηγεί περαιτέρω τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ:

Σύμφωνα με το Υπ. Εργασίας, χορηγείται ενίσχυση για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται σε 135 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ.

υπερήλικες με κόστος 7 εκατ. ευρώ. Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ με κόστος 33,4 εκατ. ευρώ.

Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κόστος 50,9 εκατ. ευρώ.

Συνολικό κόστος: 324 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους. Από τα εν λόγω μέτρα ωφελούνται περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά με περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη.

