Κόσμος

Ζελένσκι: H αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων θα αρχίσει σύντομα

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία θα εξαπολύσει αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων σύντομα, και πως είναι βέβαιος πως η Δύση θα εφοδιάσει το Κίεβο με σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη μετά. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Φινλανδία, το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι είπε πως ένας από τους λόγους που ταξίδεψε στο Ελσίνκι ήταν πως το Κίεβο θέλει να γίνει πλήρες μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρέθεσε προηγούμενα παραδείγματα επιτυχιών στο πεδίο της μάχης μετά τα οποία η Ουκρανία έλαβε νέου τύπου στρατιωτική βοήθεια. «Αυτός είναι ο λόγος που είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε αεροσκάφη. Επειδή σύντομα θα διεξαγάγουμε επίθεση, και έπειτα από αυτήν είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθούν αεροπλάνα. Θα προτιμούσα να γινόταν το αντίστροφο, καθώς θα ήταν ευκολότερο για εμάς, αλλά έτσι είναι, και είμαστε ευγνώμονες για όλα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα χρειαζόμαστε. Πραγματικά τα χρειαζόμαστε», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις προμήθειες αεροσκαφών από δυτικούς συμμάχους. Ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο δήλωσε πως η Φινλανδία δεν μπορεί να δώσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά της Hornet επειδή είναι παλιά και λίγες άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν παρόμοια μοντέλα, επομένως δεν θα είχε νόημα να κατασκευαστεί μια αλυσίδα συντήρησης.

«Όμως μας αρέσει το αεροπλάνο σας, απλώς για να ξέρετε, κ. πρόεδρε», είπε σε ένα ευφυολόγημα ο Ζελένσκι. Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη Φινλανδία, ένα από τα ελάχιστα ταξίδια που έχει κάνει στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας πέρυσι, ανακοινώθηκε μόνο μετά την άφιξή του εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας στη φινλανδική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τα επιχειρήματά του για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τη δυτική στρατιωτική συμμαχία της οποίας η Φινλανδία έγινε τον περασμένο μήνα το 31ο μέλος σε μια άμεση απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας σήμερα, ενόσω δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ», είπε ο Ζελένσκι.

«Όμως σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός μας είναι να έχουμε πλήρη ένταξη στη συμμαχία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που είμαι εδώ σήμερα. Ο δεύτερος λόγος, ή για να είμαι ειλικρινής η προτεραιότητα, είναι η ενίσχυση του στρατού μας... Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες αν δεν σας πειράζει». Ο Ζελένσκι είχε διμερείς συνομιλίες με τον Νιινίστο πριν από την έναρξη μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής που περιελάμβανε τους πρωθυπουργούς της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ισλανδίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Ελσίνκι για να δουν την άφιξη του Ζελένσκι, με επευφημίες όταν εμφανίστηκε μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Εκπρόσωπος του Ζελένσκι ανέφερε σε μια δήλωση πως η ουκρανική κυβέρνηση αναμένει πως η σύνοδος κορυφής θα καταλήξει σε κοινό ανακοινωθέν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε στις 4 Απριλίου πως η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα επικίνδυνο ιστορικό λάθος που θα εξασθενίσει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και θα αναγκάσει τη Μόσχα να λάβει αντίμετρα.

Απηχώντας αυτήν την άποψη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Καθώς παρακολουθούμε τα σχέδια του ΝΑΤΟ για τη Φινλανδία, επιβεβαιώνουμε πως η Ρωσία θα αναγκαστεί να ανταποδώσει τόσο στρατιωτικά όσο και αλλιώς, προκειμένου να περιορίσει τις απειλές στην εθνική μας ασφάλεια».

