Κασιδιάρης: Στις 2 Ιουλίου θα συμμετέχουμε κανονικά στις εκλογές

Την παρουσία του κόμματος του στις εκλογές, που ενδέχεται να διεξαχθούν στον προσεχή Ιούλιο, προοικονομεί με ανακοίνωση του ο Ηλίας Κασιδιάρης.



Η ανακοίνωση Κασιδιάρη έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία απαγορεύτηκε η συμμετοχή του κόμματος του στις εκλογές. Ο ίδιος γνωστοποιεί ότι δεν θα στηρίξει το κόμμα ΕΑΝ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση Κασιδιάρη

«Το καθεστώς Μητσοτάκη κατέλυσε οριστικά την δημοκρατία και επιτέθηκε με μίσος σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Παραβίασε τα πολιτικά τους δικαιώματα και τους απαγόρευσε να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής τους. Το έγκλημα αυτό δεν έχει στόχο μόνο εμένα, αλλά πλήττει πρωτίστως το Σύνταγμα, τον ελληνικό λαό και το δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο για να απαλλαγούμε από αυτό το φαύλο καθεστώς που μετέτρεψε την χώρα μας σε Βόρειο Κορέα.

Η αντισυνταγματική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν παράγει απολύτως κανένα πολιτικό αποτέλεσμα, διότι οι εκλογές της 21ης Μαϊου δεν βγάζουν κυβέρνηση, βγάζουν μόνο Βουλή της μιας ημέρας ή μάλλον της μιας ώρας, η οποία διαλύεται υποχρεωτικά αμέσως μετά την ορκωμοσία της και οι βουλευτές πάνε σπίτια τους. Έτσι η χώρα οδηγείται αυτομάτως στις εκλογές της 2ας Ιουλίου. Τοτε θα σημάνει η δική μας ώρα, θα καταγράψουμε πολύ υψηλά ποσοστά και θα τιμωρήσουμε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

Ακόμα και ο τρίτος κατά σειρά εκτρωματικός νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για να μας αποκλείσουν, αφήνει και αυτός ανοιχτά παράθυρα για να τον ξεπεράσουμε, όπως και οι δύο προηγούμενοι. Επέλεξα να μην ενεργοποιήσω αυτή την δυνατότητα στις πρώτες εκλογές για να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες στην δεύτερη και απείρως κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση. Δεν θα αποκαλύψω ακόμα την στρατηγική μου, γιατί το καθεστώς μπορεί να δημιουργήσει και άλλα νομικά τερατουργήματα, ακόμα και ως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τώρα που η Βουλή είναι κλειστή. Ως εκ τούτου θα περιμένω το πέρας των πρώτων εκλογών και τον ορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης για να προβώ στις σχετικές ανακοινώσεις.

Τα μέσα του συστήματος υπονοούν ότι στις πρώτες εκλογές θα στηρίξω το κόμμα ΕΑΝ

Ούτε κατά διάνοια δεν πρόκειται να στηρίξω ένα κόμμα, που κατεβάζει υποψηφίους τους πρώην υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης Σαμαρά, Παπανδρέου, Παπαδήμου. Όσοι έγιναν δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μαζί με Άδωνι, Βορίδη και Βελόπουλο για να περάσουν το πρώτο μνημόνιο είναι σίγουρο ότι θα ξαναγίνουν δεκανίκια και σήμερα

Περαιτέρω, ετοιμάζουμε ήδη την προσφυγή μας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο η οποία βασίζεται στο σκεπτικό του γενναίου και έντιμου δικαστή του Α1 τμήματος κυρίου Μουζάκη, ο οποίος έκρινε τον νόμο αποκλεισμού μας αντισυνταγματικό. Εν συνεχεία θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο όπου θα δικαιωθούμε με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις μόνο οι υποψήφιοι αλλά και οι απλοί ψηφοφόροι μας που στερούνται παράνομα το δικαίωμα να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής τους. Για τον λόγο αυτό καλώ όλους τους σκεπτόμενους Έλληνες πολίτες να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας για την κατάθεση ομαδικών αγωγών και προσφυγών στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τίποτα δεν τελείωσε με την αντισυνταγματική απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο πραγματικός αγώνας για το Έθνος και για το Δημοκρατικό πολίτευμα τώρα αρχίζει».