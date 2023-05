Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: “Πυρά” Πλεύρη και Θεμιστοκλέους στον ΣΥΡΙΖΑ για “ψευδή στοιχεία”

Ο υπουργός Υγείας και ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απαντούν Όθωνα Ηλιόπουλο με "καρφιά" κατά του Παύλου Πολάκη.



«Ο επικεφαλής ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Καθηγητής ιατρικής κ. Ηλιόπουλος παρέθεσε ψευδή στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Τα αγνοούσε ή προσχώρησε στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη για τον εμβολιασμό;».

Αυτό αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο twitter ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την αναφορά που έκανε στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έναντι της COVID-19 ο Καθηγητής Ιατρικής και επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνας Ηλιόπουλος.

Ο επικεφαλής ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Καθηγητης ιατρικής κ. Ηλιόπουλος παρέθεσε ψεύδη στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.Ο @mthemisto παραθέτει τα ορθά στοιχεία.Τα αγνοούσε ή προσχώρησε στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη για τον εμβολιασμό; https://t.co/f9HfMRXa3i — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) May 4, 2023

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σε δήλωσή του αναφέρει:

"Σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ο Καθηγητής ιατρικής και επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνας Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε για τον εμβολιασμό μη έχοντας γνώση των πραγματικών στοιχείων της χώρας.

Για χάρη του δημόσιου διαλόγου ενημερώνουμε ότι το ποσοστό εμβολιασμού στη Χώρα είναι 74,7% με μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 75,16% και η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση από τις Χώρες της ΕΕ. Στον ενήλικο πληθυσμό το ποσοστό εμβολιασμού με τουλάχιστον μία δόση είναι 85%

Η Επιχείρηση «Ελευθερία» αποτελεί πρόγραμμα υπόδειγμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επιτευχθεί 22 εκατομμύρια εμβολιασμοί σε δημόσιες δομές της Χώρας, περισσότερο από 200 χιλιάδες κατ’ οίκον εμβολιασμοί και περισσότεροι από 70 χιλιάδες εμβολιασμοί με κινητές μονάδες σε οίκους ευγηρίας, απομακρυσμένες περιοχές και κάλυψη ειδικών ομάδων.

Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να γίνεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και βασιζόμενος σε πραγματικά στοιχεία. Τα ποσοστά μας ενδεχομένως να ήταν και ακόμη καλύτερα αν δεν είχαμε ως τροχοπέδη τη συστηματική υπονόμευση στελεχων του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο γιατρός και πρωην υπουργός υγείας Π. Πολακης".

